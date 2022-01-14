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Ekonomi

Akkuyu NGS'de iç koruma kabuğunun beşinci katmanı takıldı

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), birinci güç ünitesinin reaktör bölmesine iç koruma kabuğunun beşinci katmanı monte edildi.

Sezgin Pancar   | 14.01.2022
Akkuyu NGS'de iç koruma kabuğunun beşinci katmanı takıldı

Mersin

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, güvenlik sisteminin ana unsurlarından olan katman, reaktör binasının korunmasını sağlamanın yanı sıra boru ve nükleer reaktörün çalışması sırasında hizmet eden polar vinç girişleri için de destek görevi yürütüyor.

Reaktör binasının sızdırmazlığını sağlayan çelik katmandan ve özel betondan oluşan iç koruma kabuğunun beşinci katmanı, 12 bölüme sahip kaynaklı metal yapıdan oluşuyor.

Toplam ağırlığı 129 tonu, geniş olan alt kısmındaki çapı ise 44 metreyi bulan ve tek bir halka haline getirilen ekipman, 12 saat süren çalışmada vinç yardımıyla yerden kaldırılarak reaktör binasındaki tasarım kotuna yerleştirildi.

Katmanın kurulumunun ardından birinci güç ünitesinin reaktör binasının yüksekliği 6,5 metre artarak 43,1 metreye ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh, işlemden önce yükün ağırlığı ve taşınacağı mesafe ile askı bağlantı şemaları ve kurulum günündeki hava koşulları gibi çok sayıda faktörün dikkate alındığı kapsamlı bir hazırlık yapıldığını belirtti.

İşlemin başarıyla tamamlandığını bildiren Butckikh, "Yük, bir milimetrelik hassasiyetle kurulum yerine taşındı. Bir sonraki aşamada inşaatçıların kutup vincinin ray hattı için destek görevi görecek 60 konsolu monte etmesi gerekecek. Bu, reaktör binasının önemli bir yapısal elemanıdır. Büyük boyutlu ekipmandan ve vinçle kaldırılan yüklerden gelen ana yükleri onlar taşıyacaktır." ifadesini kullandı.

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