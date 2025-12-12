Dolar
Ekonomi

AJet'ten yurt dışı seyahatlerde indirimli bilet kampanyası

AJet, yurt dışı uçuşlarda yüzde 40 indirimli bilet kampanyası başlattı.

Gökhan Yılmaz  | 12.12.2025 - Güncelleme : 12.12.2025
AJet'ten yurt dışı seyahatlerde indirimli bilet kampanyası

İstanbul

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 13 Aralık saat 23.59'a kadar satışta olacak indirimli biletler, 15 Ocak-12 Mart 2026 tarihlerindeki seyahatlerde kullanılabilecek.

Kampanya kapsamında basic sınıfı biletlerin yanı sıra ecojet, flex ve premium bilet çeşitlerinde de ek yüzde 40 indirim yapılacak.

İndirimli biletler "AJet.com" ve "AJet Mobil" uygulaması üzerinden alınabilecek.

