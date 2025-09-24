Dolar
AJet'ten 9 dolara Balkanlar dahil Avrupa'ya seyahat fırsatı

AJet, Balkanlar dahil Avrupa seyahatlerinde 9 dolardan başlayan fiyatlarla indirimli bilet kampanyası başlattı.

Kenan Irtak  | 24.09.2025 - Güncelleme : 24.09.2025
AJet'ten 9 dolara Balkanlar dahil Avrupa'ya seyahat fırsatı

İstanbul

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AJet'in Viyana'dan Cenevre'ye, Berlin'den Zürih'e, Saraybosna'dan Üsküp'e kadar tüm Avrupa destinasyonlarını kapsayan kampanyası, kış seyahatini şimdiden planlama fırsatı sunuyor.

Kampanya ile satışa çıkarılan indirimli biletler, 3 Kasım 2025-29 Mart 2026'da Balkanlar dahil AJet'in tüm Avrupa seferlerinde kullanılabilecek.

İndirimli biletler, bugün saat 11.00'den, 26 Eylül saat 23.59'a kadar satışta olacak.

AJet, kampanya kapsamında 100 bin indirimli koltuğu satışa çıkardı.

Kampanya ile satışa sunulan indirimli "basic" biletler, "AJet.com", AJet'in mobil uygulaması, yetkili satış acenteleri, çağrı merkezlerinden alınabilecek.

