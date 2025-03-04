AJet'in şubatta zamanında kalkış-varış oranı yüzde 80'e ulaştı
AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, şubat ayında şirketin zamanında kalkış performansının yüzde 80,4, varış performansının ise yüzde 79,9 olduğunu bildirdi.
Istanbul
Yeşilkaya, şirketin şubat ayındaki kalkış ve varış verilerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Operasyonel süreçlerini güçlendirerek ilerlemeye devam ettiklerini belirten Yeşilkaya, şunları kaydetti:
"Başta İstanbul olmak üzere ülkemizde etkili olan yoğun kar yağışına rağmen şubat ayında da zamanında kalkış/varış performansımızda çıtayı düşürmedik. Şubat 2025’te AJet’in zamanında kalkış performansı yüzde 80,4, zamanında varış performansı ise yüzde 79,9 oldu. Hava trafiğini zorlayan kış koşullarına rağmen bu ay da EUROCONTROL bölgesinin üzerinde bir başarı sergiledik. AJet olarak uçuş emniyetinden ödün vermeden misafirlerimizi en konforlu şekilde ağırlamayı sürdüreceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.