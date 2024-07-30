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Ekonomi

AB'nin yılın ilk yarısındaki elektrik üretiminde rüzgar ve güneş, fosil yakıtları ilk kez geride bıraktı

Rüzgar ve güneş enerjisi Avrupa Birliği'nin (AB) elektrik üretiminde yılın ilk yarısında ilk kez fosil yakıtları geride bıraktı.

Nuran Erkul Kaya  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
AB'nin yılın ilk yarısındaki elektrik üretiminde rüzgar ve güneş, fosil yakıtları ilk kez geride bıraktı

Londra

Londra merkezli uluslararası enerji düşünce kuruluşu Ember'in analizine göre, yılın ilk yarısında AB elektrik üretiminin yüzde 30'u rüzgar ve güneş enerjisinden karşılandı.

Fosil yakıtların elektrik üretimindeki payı ise yüzde 27 seviyesinde gerçekleşti.

Böylece, AB'de yılın ilk yarısında rüzgar ve güneş enerjisi ilk kez fosil yakıtlardan daha fazla elektrik üretti. Almanya, Belçika, Macaristan ve Hollanda dahil olmak üzere 13 AB üyesi ülkede, rüzgar ve güneş fosil yakıtlardan fazla elektrik üretir hale geldi.

Kömürün elektrik üretimindeki payı bu dönemde yıllık bazda yüzde 24 ile sert düşüş gösterirken, doğal gazın payı da yüzde 14 geriledi.

Ember Analisti Chris Rosslowe, analize ilişkin değerlendirmesinde, rüzgar ve güneşten üretim yükselirken fosil yakıtlardan üretimin düşüşte olduğunu belirterek, "Elektrik sektöründe tarihi bir dönüşüm görüyoruz ve bu dönüşüm çok hızlı gerçekleşiyor." ifadesini kullandı.

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