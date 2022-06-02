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Ekonomi

ABD'de tarım dışı verimlilik ilk çeyrekte 1947'den bu yana en büyük düşüşü gösterdi

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3 azalarak 1947'den bu yana en keskin düşüşü kaydetti.

Dilara Zengin Okay   | 02.06.2022
ABD'de tarım dışı verimlilik ilk çeyrekte 1947'den bu yana en büyük düşüşü gösterdi

Washington DC

ABD Çalışma Bakanlığı, ocak-mart dönemine ilişkin tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 7,3 azaldı.

Yukarı yönlü revize edilen verinin bu dönemde yüzde 7,5 azalması bekleniyordu. Tarım dışı iş gücü verimliliğine ilişkin geçen ay açıklanan öncü veri, yüzde 7,5 azaldığı yönündeydi.

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın ilk çeyreğinde 1947'nin üçüncü çeyreğinden bu yana kaydedilen en büyük düşüşü gösterdi.

Tarım dışı iş gücü verimliliği, geçen yılın son çeyreğinde ise yüzde 6,3'lük artış kaydetmişti.

Üretim bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,3 azalırken, çalışma saati yüzde 5,4 arttı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti ise ocak-mart döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,6'lık artış gösterdi.

Birim emek maliyetinin bu dönemde öncü veride açıklandığı gibi yüzde 11,6 artması bekleniyordu. Yukarı yönlü revize edilen birim emek maliyeti, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 3,9 artmıştı.

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