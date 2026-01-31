Dolar
Gündem

Kars ve Tunceli'de kar, Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor

Kars ve Tunceli'de kar yağışı, Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor.

Cüneyt Çelik, Hüseyin Demirci, Günay Nuh, İdris Karaoğul, Sidar Can Eren  | 31.01.2026 - Güncelleme : 31.01.2026
Kars ve Tunceli'de kar, Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Kars

Kars'ta dün başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı, tarihi yapılarda güzel görüntü oluşturdu.

Sarıkamış ilçesinde de kar, etrafı beyaza bürüdü. Soğukların etkisiyle bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu.

İl Özel İdaresi Sarıkamış Şefliği ekipleri, tipi nedeniyle kapanan, kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi aştığı bazı köy yollarında çalışma başlattı.

Vatandaşlardan Cavit Üstündağ, havaların soğuk ve yağışlı geçtiğini belirterek, "Çok şükür, bu sene istediğimiz karı bulduk. Eski kışlar geri geldi. Şimdiye kadar iyi yağdı, şubatta da yağmasını umut ediyorum." dedi.

Tunceli'de de kar nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Belediye ekipleri, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Ardahan'da soğuk hava nedeniyle buzlanma meydana geldi. Soğukların etkisiyle ağaçlar kırağı kaplarken, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

