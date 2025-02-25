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Ekonomi

ABD'de konut fiyatlarındaki artış geçen yılın sonunda hızlandı

ABD'de S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, geçen yıl aralıkta yıllık bazda yüzde 3,9 yükselerek konut fiyatlarının artışında hızlanmaya işaret etti.

Dilara Zengin Okay  | 25.02.2025 - Güncelleme : 25.02.2025
ABD'de konut fiyatlarındaki artış geçen yılın sonunda hızlandı

Washington

S&P CoreLogic Case-Shiller, Aralık 2024'e ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, Aralık 2024'te önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,9 arttı.

Bu dönemde konut fiyatlarının artışının hızlandığını gösteren endeks, Kasım 2024'te yıllık yüzde 3,7 artmıştı.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de Aralık 2024'te önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,5 yükseldi.

Piyasa beklentileri endeksin yüzde 4,4 artması yönündeydi. Endeks, Kasım 2024'te yüzde 4,3'lük artış kaydetmişti.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla yükseldiği şehir New York oldu. New York'ta bu dönemde konut fiyatları yıllık bazda yüzde 7,2 yükseldi.

New York'un ardından konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, yüzde 6,6 ile Chicago ve yüzde 6,3 ile Boston oldu.

Aynı dönemde konut fiyatların tek düştüğü kent ise yüzde 1,1 azalışla Tampa olarak belirlendi.

S&P Dow Jones Indices Emtia, Reel ve Dijital Varlıklar Başkanı Brian Luke, verilere ilişkin değerlendirmesinde, Kovid-19 salgınının küresel ekonomiyi etkisi altına almasının üzerinden 5 yıl geçtiğini, bu sürecin benzeri görülmemiş dalgalanmalara, büyük çaplı mali ve parasal teşviklere, çalışma şekli ile yaşanan yerlerdeki göç değişimlerine yanıt veren bir konut piyasasına yol açtığını belirtti.

Salgının etkili olduğu 2020'den bu yana ulusal konut fiyatlarının yıllık ortalama yüzde 8,8 arttığına işaret eden Luke, bu artışa en çok Florida, North Carolina, South Carolina ve Arizona'daki piyasaların öncülük ettiğini söyledi.

Ulusal konut fiyat endeksinin enflasyonunun üzerinde seyretmeye devam etse de endeksin tarihsel ortalamasına kıyasla trendin altında bir büyüme görüldüğüne işaret eden Luke, S&P CoreLogic Case-Shiller Endeksi'nin ulusal çapta konut fiyatlarındaki yükseliş eğilimini vurgulamayı sürdürdüğünü kaydetti.

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