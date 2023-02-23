Dolar
18.87
Euro
19.99
Altın
1,821.63
ETH/USDT
1,648.80
BTC/USDT
23,878.00
BIST 100
5,086.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

ABD'de düzenleyici kuruluşlar kripto varlıklarla ilgili likidite riskleri konusunda bankaları uyardı

ABD'de bankacılık düzenleme kuruluşları, kripto varlıklarla ilgili likidite risklerine karşı dikkatli olunması için bankalara uyarıda bulundu.

Dilara Zengin Okay   | 23.02.2023
ABD'de düzenleyici kuruluşlar kripto varlıklarla ilgili likidite riskleri konusunda bankaları uyardı

Washington

ABD Merkez Bankası (Fed), ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) ve Paranın Kontrolü Ofisi (OCC), kripto varlık piyasasındaki güvenlik açıklarından kaynaklanan, bankalara yönelik likidite risklerine ilişkin ortak açıklama yaptı.

Kripto varlıklarla ilgili temel likidite risklerine ilişkin bankalara uyarıda bulunulan açıklamada, kripto varlıkla ilgili kuruluşlardan sağlanan belirli finansman kaynaklarının, mevduat giriş ve çıkışlarının ölçeği ile zamanlamasının öngörülemezliği nedeniyle bankalar için yüksek likidite riskleri oluşturabileceği kaydedildi.

Açıklamada, artan risklerin ışığında kripto varlıkla ilgili kuruluşlardan belirli finansman kaynakları kullanan bankaların likidite risklerini aktif olarak izlemesinin ve bu tür fonlama kaynaklarından gelen likidite risklerinin düzeyiyle orantılı etkili risk yönetimi ile kontrollerini sürdürmesinin önemli olduğu aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koza Altın İşletmeleri AŞ'den AFAD'a 300 milyon TL ilave nakdi bağış
Malatya'da depremzedelere yardımda bulunan Endonezya ekibi kentten ayrıldı
Nallıhanlı madencilerden, depremden 248 saat sonra enkazdan kurtardıkları Aleyna Ölmez'e ziyaret
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, depremzedeleri ziyaret etti
İtalyanların Hatay'da kurduğu sahra hastanesinden 600'den fazla depremzede faydalandı

Benzer haberler

ABD'de düzenleyici kuruluşlar kripto varlıklarla ilgili likidite riskleri konusunda bankaları uyardı

ABD'de düzenleyici kuruluşlar kripto varlıklarla ilgili likidite riskleri konusunda bankaları uyardı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet