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Ekonomi

ABD'de beklentilerin altında kalan enflasyon piyasalarda risk iştahını artırdı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentilerin altında gelen enflasyon verisi sonrası ultra şahin para politikalarında gevşemeye gidebileceği beklentisi küresel pay piyasalarında risk iştahının artmasını sağladı.

Murat Aslan   | 10.08.2022
ABD'de beklentilerin altında kalan enflasyon piyasalarda risk iştahını artırdı

İstanbul

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda yıllık yüzde 8,5 artarken, aylık bazda değişim göstermedi. TÜFE'deki artışın piyasa beklentilerinin altında kalması riskli varlıklara olan iştahı artırdı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda eylül toplantısında Fed'in yüzde 71 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağı fiyatlanmaya başladı. Veri öncesinde 75 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 70 seviyelerine kadar çıkmıştı.

New York borsasında endeksler güne yaklaşık yüzde 1,5 yükselişle açılırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi veri sonrası 5 baz puan düşüşle yüzde 2,74'e geriledi.

Fazi artırım beklentilerinin azalması ile altının ons fiyatı yaklaşık yüzde 0,6 artışla 1.800 dolara kadar yükselse de, bu seviyelerde tutunamayarak 1.796 dolarda dengelendi.

Avro/dolar paritesi ise 1,0346 ile 5 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesini test etmesinin arından şu dakikalarda 1,0320 seviyesinde işlem görüyor.

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de veri sonrası yükseliş eğilimini hızlandırarak 2.823,39 puanla gördüğü en yüksek seviye rekorunu kırarken, dolar/TL 17,9360'tan satılıyor.


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