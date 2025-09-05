ABD'de ağustosta işsizlik oranı yüzde 4,2'den yüzde 4,3'e çıktı
New York
ABD'de tarım dışı istihdam ağustosta 22 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,2'den yüzde 4,3'e çıktı.
