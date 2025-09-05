Dolar
41.24
Euro
48.44
Altın
3,577.50
ETH/USDT
4,469.00
BTC/USDT
113,176.00
BIST 100
10,778.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

ABD'de ağustosta işsizlik oranı yüzde 4,2'den yüzde 4,3'e çıktı

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 05.09.2025 - Güncelleme : 05.09.2025
ABD'de ağustosta işsizlik oranı yüzde 4,2'den yüzde 4,3'e çıktı

New York

ABD'de tarım dışı istihdam ağustosta 22 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,2'den yüzde 4,3'e çıktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hac ön kayıt ve yenileme başvuruları bugün sona eriyor
İstanbul Valiliğinden karavan park yerlerinin belirlenmesiyle ilgili karar
Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Yurdun kuzeybatı kesimlerinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu İzmir'deki şehit ailesine ulaştı

Benzer haberler

ABD'de ağustosta işsizlik oranı yüzde 4,2'den yüzde 4,3'e çıktı

ABD'de ağustosta işsizlik oranı yüzde 4,2'den yüzde 4,3'e çıktı

Türkiye Perakendeciler Federasyonundan marketlerin pazar günü kapalı olması önerisi

YÖK'ün yeni açılan istihdam odaklı programlarında kontenjanlar doldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet