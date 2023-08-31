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Ekonomi

ABD Ticaret Bakanı Raimondo'dan "Çin, yatırım yapılamaz hale gelebilir" uyarısı

ABD Ticaret Bakanı Raimondo, Çin'de uluslararası danışmanlık kuruluşlarına yapılan baskınlar, şirketlere yönelik açıklanmayan cezalar ülkeyi Amerikan iş dünyası açısından "yatırım yapılamaz" hale getirebileceği uyarısında bulundu.

Emre Aytekin  | 31.08.2023 - Güncelleme : 31.08.2023
ABD Ticaret Bakanı Raimondo'dan "Çin, yatırım yapılamaz hale gelebilir" uyarısı Fotoğraf: Mustafa Yalçın/AA

Pekin

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, son dönemde Çin'de uluslararası danışmanlık kuruluşlarına yapılan baskınlar, şirketlere yönelik açıklanmayan cezalar ve resmi makamların öngörülemeyen tavırlarının, ülkeyi Amerikan iş dünyası açısından "yatırım yapılamaz" hale getirebileceği uyarısında bulundu.

Raimondo, dün, dört günlük Çin ziyaretinin son gününde Şanghay şehrinde Boeing Şanghay Havacılık Hizmetleri tesisinde düzenlediği basın toplantısında, Pekin'de yaptığı görüşmelerde üst düzey liderlere Amerikan şirketlerinin Çin'deki iş ortamına dair endişelerini ilettiklerini belirtti.

Amerikan şirketlerinin, Çin'de bu yıl yürürlüğe giren Casuslukla Mücadele Yasası'ndaki belirsizliklerden, danışmanlık kuruluşlarına gerçekleştirilen baskınlardan, veri denetimlerinin sıkılaştırılmasından ve kural değişikliklerine ilişkin gerekli bilgilendirmenin yapılmamasından yakındıklarını ifade eden Raimondo, "ABD şirketleri, bu sorunlara yönelik adım atılmasını bekliyor. Bu olmazsa iş ortamının 'fazla riskli' ve hatta 'yatırım yapılamaz' olduğu sonucuna varacaklar." dedi.

Raimondo, şirketlerin uzun yıllardır teknoloji hırsızlığı ve Çinli rakiplerine yönelik kayırmacılıktan şikayet ettiklerine dikkati çekerek, "Sabırları tükenmek üzere." ifadesini kullandı.

Çin Komünist Partisinin temmuzda yaptığı toplantıda yatırımcılar için koşulların iyileştirilmesi amacıyla ortaya koyduğu 24 maddelik planı olumlu karşıladıklarını dile getiren Raimondo, "Sahadaki durumun söylemle uyuştuğunu görmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Raimondo, Pekin'deki görüşmelerinde ABD'nin Çinli şirketlere uyguladığı ihracat kontrolleri ve yatırım kısıtlamalarıyla alakalı neler konuşulduğuna ilişkin, "Bu tedbirlerle Çin'i hedef almadığımızı, ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit eden eylem ve davranışları hedef aldığımızı ve bu konudaki prosedürleri netleştireceğimizi açıklama fırsatı bulduk." ifadelerini kullandı.

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Çin'de iş yapan Amerikan şirketlerinin iki ülke arasında artan jeostratejik rekabet ve siyasi gerilimler nedeniyle yatırım ortamına dair endişelerinin çoğaldığı dönemde ülkeye resmi ziyarette bulunmuştu.

Raimondo, ziyaretinde mevkidaşı Vang Vıntao'nun yanı sıra Başbakan Li Çiang, ekonomik ilişkilerden sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng ile Kültür ve Turizm Bakanı Hu Hıping ile görüşmeler gerçekleştirmişti.

Ziyarette iki ülke arasındaki ticari sorunların çözümü için hükümet yetkilileri ile özel sektör temsilcilerinden oluşan yeni çalışma grubu ve ihracat kontrolleri konusunda bilgi paylaşımına yönelik danışma mekanizmasının oluşturulması üzerinde mutabakata varılmıştı.

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