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Ekonomi

ABD Hazine Bakanı Yellen’dan borç yapılandırması için "zamanında harekete geçilmesi" çağrısı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülkelerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin bekleyen davaların çözümü için zamanında harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Dilara Zengin Okay  | 05.04.2023 - Güncelleme : 05.04.2023
ABD Hazine Bakanı Yellen’dan borç yapılandırması için "zamanında harekete geçilmesi" çağrısı

Washington DC

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yellen'ın Uluslararası Para ve Finans Komitesi'ne (IMFC) başkanlık eden İspanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Nadia Calvino ile görüştüğü aktarıldı.

Açıklamada, Yellen'ın, söz konusu görüşmede, ödenmemiş borçların yeniden yapılandırma davalarını sonuçlandırmak için "zamanında harekete geçilmesinin" önemini vurguladığı bildirildi.

Ayrıca açıklamada, Yellen'ın ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Yoksulluğun Azaltılması ve Büyüme Güven Fonu ile Direnç ve Sürdürülebilir Güven Fonu'na 21 milyar dolara yakın kredi vermek için Kongre'den izin talep ettiği aktarıldı.

Yellen, IMF Başkanı Georgieva ile de görüştü

Öte yandan, ABD Hazine Bakanlığından yapılan diğer açıklamada, Yellen'ın gelecek hafta düzenlenecek IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları öncesi IMF Başkanı Kristalina Georgieva ile de görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, söz konusu görüşmede Yellen ve Georgieva'nın Ukrayna'ya sağlanan 15,6 milyar dolarlık yeni finansman paketinin yanı sıra küresel ekonomik görünüm, ABD finans sektöründeki son gelişmeler ile düşük gelirli ve savunmasız ülkelere yönelik desteğin sürdürülmesi ihtiyacı dahil olmak üzere öncelikli konuları ele aldığı aktarıldı.

Yellen'ın IMF'yi borç sıkıntısıyla karşı karşıya kalan düşük ve orta gelirli ülkeleri destekleme çabalarını derinleştirmeye de çağırdığı belirtilen açıklamada, bu çabalara ödenmemiş borçların yeniden yapılandırma davalarının sonuçlandırılması için tüm ikili resmi alacaklılara baskı yapılmasına devam edilmesinin dahil olduğu da ifade edildi.

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