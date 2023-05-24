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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuşuyor
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Ekonomi

ABD Hazine Bakanı Yellen "borç limitinin yükseltilmesi gerektiği" uyarısını tekrarladı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limitinin yükseltilmesi gerektiğine ilişkin uyarılarını yinelerken, temerrütten kaçınmak için bir anlaşmanın mümkün olduğuna inandığını belirtti.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 24.05.2023 - Güncelleme : 24.05.2023
ABD Hazine Bakanı Yellen "borç limitinin yükseltilmesi gerektiği" uyarısını tekrarladı

New York

Yellen, Wall Street Journal tarafından düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Kongre'nin borç tavanını yükseltmek için harekete geçmemesi halinde Hazine ve ABD Başkanı Joe Biden'ın zorlu seçimlerle karşı karşıya kalacağını ifade etti.

Kaynakların tam olarak hangi gün tükeneceğini kesin olarak söylemenin zorluğuna işaret eden Yellen, temerrütten kaçınmak için bir anlaşmanın mümkün olduğuna inandığını söyledi.

Yellen, Başkan Biden'in bütçe açığında 1 trilyon dolar azalma sağlayacak değişiklikler teklif ettiğini anımsatarak, anlaşmaya varılamaması durumunda hükümetin ödeyemeyeceği bazı yükümlülüklerin olacağını kaydetti.

Ödeme önceliklendirmesinin hükümet için operasyonel olarak mümkün olmadığını dile getiren Yellen, "Borç tavanını yükseltmek zorundayız." diye konuştu.

Yellen, mali piyasalarda borç tavanı konusunda bir miktar stres olduğunu ve vadesi haziran ayı ortasına kadar olan bazı Hazine bonolarının daha yüksek faiz oranlarında işlem gördüğünden bahsetti.

Borcun temerrüde düşme tarihi olarak haziran uyarısını yineleyen Yellen, ABD Kongresini hükümet maliyesi hakkında kısa süre içinde güncelleyeceğini söyledi.

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