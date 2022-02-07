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Ekonomi

AB, yüksek enflasyonun beklentilerden uzun süreceğini öngörüyor

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, enflasyondaki artışın temel sebebinin enerji fiyatlarındaki yükseliş olduğunu, enflasyonun geçmişteki beklentilerinden daha uzun süre yüksek seyretmesini öngördüklerini söyledi.

Ata Ufuk Şeker   | 07.02.2022
AB, yüksek enflasyonun beklentilerden uzun süreceğini öngörüyor

Brüksel

Dombrovskis, Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesinin "Parasal Diyalog" başlıklı oturumunda konuştu.

Avrupa'da geçen yıl ekonomik toparlanmasının güçlü biçimde gerçekleştiğini ifade eden Dombrovskis, Avrupa Birliği (AB) Gayrisafi Yurt içi Hasılasının (GSYH) Kovid-19 kiriz öncesindeki seviyelere geri döndüğünü anlattı.

Dombrovskis, salgının durumunun son haftalarda hızla kötüleştiğine işaret ederek, bunun yılın ilk çeyreğindeki ekonomik aktiviteyi olumsuz etkilemesini beklediklerini belirtti.

Ekonomilerinin küresel arz ve talep dalgalanmalarına ayak uydurmaya çalıştığını anlatan Dombrovskis, ürün kıtlığının üretim ve fiyatlar üzerinde baskıya neden olduğunu vurguladı.

Dombrovskis, enerji fiyatlarındaki artıştan endişe duyduklarına dikkati çekerek, "Enerjideki fiyat artışları aynı zamanda enflasyondaki güçlü artışın da temel itici gücü durumunda." diye konuştu.

Enflasyonun insanların alım güçlerini olumsuz etkilediğini anımsatan Dombrovskis, "Enflasyonun daha önce beklenenden daha uzun süre yüksek kalması öngörülüyor." ifadelerini kullandı.

Dombrovskis, enflasyondaki ani yükselişin kemikleşmemesinin önemli olduğunu söyledi.

AB ülkelerinin kamu harcamalarında dikkatli olması gerektiğini belirten Dombrovskis, "Yüksek borç oranlarını göz önünde bulundurduğumuzda, Belçika, Fransa, Yunanistan, İtalya ve İspanya'nın sürdürülebilir kamu maliyesini devam ettirmeleri gerekiyor." dedi.

Dombrovskis, koşullar el verdiğinde ülkelerin bütçe açıklarını azaltması ve kamu borçlarını düşürmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

AB ülkelerinde özellikle 2021'in ağustos ayından itibaren enflasyon hızla yükseldi.

Avro Bölgesi'nde ocak ayında yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 5,1'e ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyesine çıktı.

Enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin çok üzerine çıkmış oldu.

Son dönemde enflasyondaki artış Avrupalıları da rahatsız ediyor.

Avrupa'da enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyat düzeylerindeki yükseliş dikkati çekiyor.

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