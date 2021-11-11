Dolar
9.94
Euro
11.41
Altın
1,862.65
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,640.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Ormanı'nda, Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'ne katılıyor
logo
Ekonomi

AB, Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 9'a yükseltti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5,2'den yüzde 9'a yükseltti.

Ata Ufuk Şeker   | 11.11.2021
AB, Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 9'a yükseltti

Brüksel

AB Komisyonu, "Avrupa Ekonomik Tahminleri 2021 Sonbahar" raporunu yayımlandı.

"Toparlamadan genişlemeye" başlıklı raporda, AB ekonomisinin 2021 yılında yüzde 5, 2022'de yüzde 4,3 ve 2023'te yüzde 2,5 oranında büyüyeceği tahminine yer verildi.

Raporda, Avro Bölgesi ekonomisinin de 2021'de yüzde 5, 2022'de yüzde 4,3, 2023'te yüzde 2,4 büyüyeceği öngörüldü.

AB Komisyonu'nun bir önceki "yaz" raporunda AB ve Avro Bölgesi ekonomisinin 2021'de yüzde 4,8, 2022 de ise yüzde 4,5 büyüyeceği öngörülmüştü.

Sonbahar raporunda, 2021'de Almanya'nın yüzde 2,7, Fransa'nın yüzde 6,5, İtalya'nın yüzde 6,2, İspanya'nın yüzde 4,6, Hollanda'nın yüzde 4, Belçika'nın yüzde 6, Yunanistan'ın yüzde 7,1 ve İrlanda’nın yüzde 14,6 büyüyeceği tahmin edildi.

İşsizlik oranının bu yıl AB'de yüzde 7,1 Avro Bölgesi'nde yüzde 7,9 olacağı öngörülen raporda, bu oranın Yunanistan'da yüzde 15,3, İspanya'da yüze 15,2, İtalya'da yüzde 9,8, Fransa'da yüzde 8, Almanya’da yüzde 3,6 olacağı kaydedildi.

Raporda, enflasyon oranının bu yıl AB'de yüzde 2,6, Avro Bölgesi'nde de yüzde 2,4 olacağı tahmin edilirken, bütçe açığının Gayrisafi Yurt içi Hasılaya oranının bu yıl Malta'da yüzde 11,1, Yunanistan’da yüzde 9,9, İtalya'da yüzde 9,4, Fransa ve İspanya’da yüzde 8,1, Almanya'da yüzde 6,5 olacağı öngörüldü.

Türkiye'ye ilişkin büyüme beklentisi yukarı yönlü revize edildi

Raporda, Türkiye ekonomisinin 2020'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen yüzde 1,8 oranında büyüme kaydettiği anımsatılarak, Türkiye'nin 2021'de yüzde 9, 2022 ve 2023'te yüzde 4 oranında büyüyeceği tahmin edildi.

Türkiye'ye ilişkin tahminlerin yer aldığı önceki raporda ise Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 5,2 büyüyeceği öngörülmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çift doz BioNTech aşısı olan 18 yaş ve üstündekilere 'hatırlatma dozu' uygulaması başladı
Belçika'da Kovid-19 aşılarının takviye dozu 2022'de herkese yapılacak
'18 yaş ve üzeri tüm vatandaşlarımız hatırlatma dozu aşılarını olabilir'
Türkiye'de 27 bin 259 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 1 haftada 5-11 yaş aralığındaki yaklaşık 900 bin çocuk Kovid-19 aşısı oldu

Benzer haberler

AB, Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 9'a yükseltti

AB, Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 9'a yükseltti

Türkiye-Cebelitarık maçını Ukraynalı hakem Serhiy Boiko yönetecek

'Çiftlik Bank' ana davasında Fatih Aydın'ın tutuklanmasına karar verildi

İngiliz ekonomisinde büyüme üçüncü çeyrekte yavaşladı

İngiliz ekonomisinde büyüme üçüncü çeyrekte yavaşladı
Ekim ayında yağışlar yüzde 39 azaldı

Ekim ayında yağışlar yüzde 39 azaldı
Türk emniyeti 'Tosuncuk' ve ağabeyini 1,5 yıl boyunca gölge gibi takip etti

Türk emniyeti 'Tosuncuk' ve ağabeyini 1,5 yıl boyunca gölge gibi takip etti