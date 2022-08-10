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Ekonomi

AB havacılık sektöründe çalışan sayısı 14 yılın en düşük seviyesinde

Avrupa Birliği'nde (AB) bu yılın ilk çeyreğinde havacılık sektöründe çalışanların toplam sayısı 325 bin 600'e gerileyerek son 14 yılın en düşük seviyesine indi.

Ata Ufuk Şeker   | 10.08.2022
AB havacılık sektöründe çalışan sayısı 14 yılın en düşük seviyesinde

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde 2022'nin ilk çeyreğinde havacılık sektöründe çalışanlara ilişkin verileri yayımladı.

Verilere göre, Kovid-19 salgını havacılık sektöründe istihdamı olumsuz etkiledi. Salgın nedeniyle hava yolları ve ilgili kuruluşlar çalışan sayısını azalttı.

Salgın öncesindeki dönem olan 2019 yılının ilk çeyreğinde havacılık sektöründe toplam istihdam 410 bin 400 kişi olurken, bu rakam 2022'nin ilk çeyreğinde 325 bin 600 kişiye geriledi. Böylece sektörde toplam çalışan sayısı verilerin toplandığı son 14 yılın en düşük seviyesine indi.

Sektörün istihdamındaki düşüş gençleri daha fazla etkiledi.

15 ila 39 yaş arası havacılık çalışanlarının sayısı 2019 yılı ilk çeyreği ile 2022 yılı ilk çeyreği arasındaki dönemde hızla geriledi. Bu dönemde sektörde çalışan gençlerin sayısı 184 bin 900'den 121 bin 400'e indi. Böylece söz konusu dönemde havacılıkta çalışan sayısı 63 bin 500 geriledi.

Öte yandan, havacılık sektöründe toplam çalışanların yüzde 58'i erkekler oldu.

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