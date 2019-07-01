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Ekonomi

AA Finans'ın haziran ayı 'Enflasyon Beklenti Anketi' sonuçlandı

AA Finans'ın haziran ayı "Enflasyon Beklenti Anketi" sonuçlandı. Ekonomistler, haziranda Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 0,08 artmasını bekliyor.

Murat Aslan   | 01.07.2019
AA Finans'ın haziran ayı 'Enflasyon Beklenti Anketi' sonuçlandı

İstanbul

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 0,08 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın TÜİK tarafından 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,08 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde eksi 0,24, en yüksek yüzde 0,45 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 15,25 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisi en düşük yüzde 13,00, en yüksek yüzde 18,00 oldu.

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,08) göre, bir önceki ay yüzde 18,71 olan yıllık enflasyonun yüzde 15,78'e gerileyeceği hesaplanıyor.

Enflasyon mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,95 artış göstermişti.

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