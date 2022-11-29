9. Helal Expo Fuarı'nı 32 bin kişi ziyaret etti

İstanbul
9’uncu Helal Expo Fuarı, İslam Ülkeleri Standardlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) koordinasyonu ve İslam Ticaretini Geliştirme Merkezi (ICDT) iş birliğiyle 24-27 Kasım'da İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlendi.
Dünya Helal Zirvesi Konseyi açıklamasına göre, dünyada büyüklüğü 7 trilyon doları aşan helal sektöründe faaliyet gösteren finanstan gıdaya, turizmden tekstile, kozmetikten tıp, ilaç ve kimyaya kadar bütün aktörlerin yer aldığı fuar, başarıyla tamamlandı.
Dünya helal sektörünün buluşma noktası olan fuarda, ABD, İngiltere, İspanya, Hollanda, Hindistan gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu 39 ülkeden katılımcı ağırlandı.
305’i yabancı, 141’i yerli olmak üzere toplam 446 firmanın yer aldığı fuarda, firmalar tüm ürünlerini sergileme fırsatı buldu.117 ülkeden 8 bin 674’ü yabancı olmak üzere toplam 31 bin 905 kişinin ziyaret ettiği fuarda, 1 milyar dolarlık iş hacmi oluştu.
Toplam 15 bin 177 metrekare alanda düzenlenen fuarda yabancı katılımcı firmalar dikkati çekti. Öyle ki yabancı katılımcı firmalar 10 bin 550 metrekare alanda yer alırken, yerli katılımcı firmalar 4 bin 627 metrekare alanda boy gösterdi.
Bu yıl Ticaret Bakanlığı’nın desteği ile şirketlerin karşılıklı iş fırsatlarını değerlendirdiği B2B programının düzenlendiği fuarda, 354 hosted buyer katılımı ile toplam 2 bin 486 B2B görüşmesi gerçekleştirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Helal Zirvesi Konsey Başkanı ve Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, dünyanın en önemli etkinliklerinden olan Helal Expo Fuarı’na 9’uncu kez imza atmış olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını ifade etti.
Ete, "Yine çok başarılı bir organizasyona imza attık. Katılımcı tüm firmalarımız çok güçlü işbirlikleri ile ülkemizden ayrıldı. Özellikle geçen yıl başlattığımız ve bu yıl da yeniden düzenlediğimiz B2B programında çok başarılı sonuçlara imza attık. Fuarda 1 milyar dolarlık iş hacmi oluştu." ifadelerini kullandı.
Gelecek yıl 10’uncu kez düzenleyecekleri fuar için Malezya, Endonezya gibi bir çok ülkeden şimdiden rezervasyon aldıklarını anlatan Ete, "Bu bize fuarın başarısını bir kez daha kanıtlıyor. 2023’teki fuarımız için şimdiden çalışmalara başladık. 10’uncu yaşını kutlayacağımız fuarımızda daha güçlü ve daha büyük bir organizasyona imza atacağız." değerlendirmesinde bulundu.
200 şef hünerlerini sergiledi
Fuarın en dikkati çeken etkinliklerinden biri 'Dünya Aşçılar Şampiyonası' oldu. Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON) işbirliğinde düzenlenen etkinliğe, 40 farklı ülkeden aralarında ünlü şeflerin de olduğu 200 uluslararası şef katıldı.
Türkiye'nin 60 ilinden yaklaşık 2 bin şef ve aşçılık okulu öğrencileriyle öğretim görevlilerinin de yarıştığı etkinlikte, katılımcılar hünerlerini gösterdi. Dünya Şampiyonası Ülkeler Yarışıyor bölümünde birinciliği Özbekistan, ikinciliği Moldova, üçüncülüğü Türkiye ve Suudi Arabistan kazandı.
Gençlerin desteklendiği "Okullar Yarışıyor" etkinliğinde ise 90’a yakın okul büyük bir heyecanla en güzel tatları yaparak kupaları kapmak için hünerlerini sergiledi. Lise kategorisinde birincilik kupası Bolu Mengen Aşçılık Lisesi’nin oldu. İkinciliği Ahmet San Gezici Lisesi, üçüncülüğü Mithat Paşa Meslek Lisesi kazandı.
Fuarda dört gün boyunca süren Dünya Aşçılık Şampiyonası klasman kupasıyla sona erdi. Gösterdikleri performans ve katılımdaki davranışlarından dolayı "Klasman Kupası" Moldova’nın oldu. Kupa, yarışmacılara Senegal Ticaret Bakanı tarafından takdim edildi.
2021 yılında olduğu gibi bu yılda startupların projelerini gelen uluslararası yatırımcı kitlesine tanıtması için özel bir Startup Zone alanının oluşturulduğu fuarda, 30 genç girişimci projelerini uluslararası yatırımcılara tanıtma fırsatı yakaladı.
Fuarda startupların girişimleri yabancı katılımcıların dikkatini çekerken, startuplar, fuarın önemli network ağı ile bir araya gelme fırsatı yakaladı.
Muhafazakâr defile yapıldı
Muhafazakâr giyim ve aksesuar firmalarının ürünlerini tanıtma fırsatı yakaladığı Muhafazakar Moda ve Sanat Sokağı, fuarın en dikkat çeken alanlarından biri oldu. 10 firmanın yer aldığı sokakta, dünyanın birçok ülkesinden moda tasarımcılarının imzasını taşıyan koleksiyonlar büyük ilgi gördü.
Modest Fashion defilesinin de düzenlendiği etkinlikte, Ürdün, Endonezya, Senegal, İspanya ve Fas’tan katılan moda tasarımcıları dizayn ettiği muhafazakar ürünleri sergiledi.
Bu sektörde yer alan firmalara ilham vermesi amacıyla Ürdünlü Moda Tasarımcısı Ayat Al Zoghbi, İspanyalı Moda Tasarımcısı Niadia Zain gibi başarılı isimlerle düzenlenen söyleşilerde, gelecek dönem trendleri, sağlıklı ve sürdürülebilir moda masaya yatırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.