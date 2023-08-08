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Ekonomi

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi için ön müzakereler tamamlandı

Milyonlarca kamu görevlisinin merakla beklediği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi için ön müzakere süreci tamamlandı.

Mehmet Tosun  | 08.08.2023 - Güncelleme : 08.08.2023
7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi için ön müzakereler tamamlandı Memur ve memur emeklisinin Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri başladı

Ankara

Memur-Sen'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik'in de bazı toplantılarına katıldığı komisyon çalışmalarında, genele ve hizmet kollarına ilişkin maddeler görüşüldü.

Genel dahil, 11 hizmet kolunun tekliflerinin tasnif edildiği çalışmalar kapsamında, Memur-Sen ve bağlı sendikaların, kamu işveren heyetine sunduğu teklifler masaya yatırılarak, kamu görevlilerinin talep ve beklentileri incelendi.

Toplu sözleşmenin bundan sonraki aşamasında, komisyon çalışmalarında ortaya çıkan raporlar ışığında teklifler müzakere edilecek.

Müzakere süreci yarın başlayıp, 12 Ağustos'ta sona erecek. Kamu işveren heyetinin ilk teklifi 14 Ağustos'ta sunması planlanıyor.

Genele ilişkin tekliflerin müzakeresine 15 Ağustos'ta geçilecek toplu sözleşme görüşmelerinde, hükümetin ikinci teklifi ise 17 Ağustos'ta sunması bekleniyor.

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