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Ekonomi

2025 Türkiye Bankasürans Zirvesi 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek

Türkiye’nin ilk ve tek bankasürans zirvesi olan "2025 Türkiye Bankasürans Zirvesi", 14 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak

Yunus Türk  | 06.05.2025 - Güncelleme : 06.05.2025
2025 Türkiye Bankasürans Zirvesi 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek

İstanbul

Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark ve Insurtech HUB ev sahipliğinde bankacılık ve sigorta sektörlerini bir araya getiren etkinlikte, sektörün dijital dönüşümü, yenilikçi ürünleri, fırsatları, zorlukları ve geleceği masaya yatırılacak.

Bankasürans sektörünün ve global bankasürans sektörünün yarınlarını mercek altına almak amacıyla, bu yıl 3'üncüsünü düzenlenecek zirvede sektörün önde gelen temsilcileri bir araya gelecek. Banka, sigorta ve özel emeklilik sektörlerinin kamu, birlik ve dernek yöneticileri, banka ve sigorta şirketlerinin üst düzey yöneticileri ile Fintech ve Insurtech teknoloji şirketleri konuşmacı ve katılımcı olarak yerlerini alacak.
 
 

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