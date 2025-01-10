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Ekonomi

2024'te e-Ticaretin 3'te 1'i aralıkta yapıldı

E-Ticaret Altyapı Sağlayıcılar Derneğinin (EDER) analizine göre, Aralık 2023'te 200 milyar lira olarak gerçekleşen e-Ticaret hacminin 2024'ün aynı döneminde enflasyon değerlemeli olarak yüzde 5 artışla 295 milyar liraya ulaşacağı öngörülüyor.

Fatma Eda Topcu  | 10.01.2025 - Güncelleme : 10.01.2025
2024'te e-Ticaretin 3'te 1'i aralıkta yapıldı

İstanbul

EDER'den yapılan açıklamaya göre, toplam ticaret hacmi içerisindeki payı hızla yükselen e-Ticarette satıcı ve alıcı sayısı her geçen gün artıyor. Bu hızlı yükseliş, yılın son ayları ve özellikle de yılbaşı alışverişleri için online pazaryerleri üzerinden gerçekleşen işlemlere de yansıdı.

Derneğin analizlerine göre, Aralık 2023'te 200 milyar lira olarak gerçekleşen e-Ticaret hacminin 2024'ün aynı döneminde enflasyon değerlemeli olarak yüzde 5 artışla 295 milyar liraya ulaşacağı öngörülüyor.

Yeni yıl alışverişlerinde geçen aralık ayında sepet sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 11,2 artarken, sepet ortalaması da yüzde 4,9 yükseldi. Yılbaşı alışverişlerinde toplam sepet sayısı ise geçen yıla göre yüzde 7'lik artış gösterdi.

e-Ticaret verilerinde en dikkati çekici gelişme yıl sonunda yaşandı

Açıklamada görüşlerine yer verilen EDER Sözcüsü Gökhan Göksel, e-Ticaret verilerinde en dikkati çekici gelişmenin yıl sonunda yaşandığını bildirdi.

Göksel, geçen aralık ayında yıl boyunca yapılan toplam online alışverişlerin 3'te 1'inin gerçekleştiği bilgisini vererek, yılbaşı alışverişlerinde en çok satın alınan ürünler kategorisinde en yüksek artışın perakende, kurumsal hediyelik ve hediye kartlarında görüldüğünü aktardı.

Gökhan Göksel, "Satılan ürün adedi bazında kurumsal hediyeliklerde bir önceki yıla göre yüzde 8,4, perakendede yüzde 7,1, hediye kartlarında ise yine ürün bazında yüzde 5,7'lik artış yaşandı." ifadesini kullandı.

"İndirim kuponlarının yarısı kullanıldı"

Yıl sonu alışverişlerinde indirim kuponu kullanımının da önemli trend olarak öne çıktığını vurgulayan Göksel, şunları paylaştı:

"Sepetlerin yüzde 8,4'ünde indirim kuponu kullanılırken, tüketicilere sunulan hediye kuponların yarısı aralık ayında değerlendirildi. Hem online hem de perakende mağazalarda kupon kullanımının yüksek olması, tüketicilerin indirim ve promosyonlara olan ilgisinin arttığını gösteriyor. Marmara Bölgesi en yüksek sepet sayısına sahip olurken, Akdeniz ve Ege bölgeleri sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. Bu durum, Marmara'nın gelişmiş e-Ticaret altyapısı ve geniş tüketici tabanını yansıtıyor. Elde edilen tüm bu veriler e-Ticaretin geleceği için olumlu sinyaller veriyor. e-Ticarette altyapı yatırımları ve dijital pazarlama stratejileri çok önemli, 2025'te yıl geneline yönelik beklentiler, e-Ticaretin sürdürülebilir büyüme trendini koruyacağı yönünde."

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