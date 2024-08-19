12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali'nin ödül töreni düzenlendi
Eker Süt Ürünleri Pazarlama Grup Müdürü Özge Kiraz, "Organizasyonu büyük bir yelken festivaline dönüştürdük. Yelkenciler için harika bir haftaydı." dedi.
İstanbul
12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali'nin ödül töreni gerçekleştirildi.
Galatasaray Kalamış Tesisleri'nde düzenlenen törende, yüzlerce yelkenci ve teknenin katılımıyla 9-18 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen yarışlar boyunca dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.
Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) tarafından, Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda ve profesyonel yelken giyim markası Slam'in desteğiyle düzenlenen yarışlar, farklı yelken sınıflarını bir araya getirerek İstanbullulara 9 gün boyunca yelken sporunun heyecanını yaşattı.
Özge Kiraz: "Organizasyonu büyük bir yelken festivaline dönüştürdük"
Törende açıklamada bulunan Eker Süt Ürünleri Pazarlama Grup Müdürü Özge Kiraz, "Bu yarış uzun süredir, 11 yıldır düzenli yaptığımız, cuma akşamı Moda Deniz Kulübünden startı verilen, cumartesi günü Tirilye'de Bursa'da devam eden ve pazar günü tekrar Tirilye'den İstanbul'a dönüş rotası olan bir yarıştı. 12'nci senemizde bir değişikliğe giderek orijinal rotasını da koruyup daha büyük bir yelken festivaline dönüştürdük. Birçok farklı kategorideki yelkenleri yarıştırdık ve harika etaplar gerçekleştirdik. Yelkenciler için harika bir haftaydı. Bol rüzgar vardı. Özellikle hareketli salma grubunda yaşları 7 ile 20 arasında değişen çocuklar, yaklaşık 200 tekneyle üç gün boyunca çok güzel yarışlar gerçekleştirdi. Türkiye'de ilk defa J/70 Match Race mücadeleleri yapıldı. İki teknenin birbiriyle yaptığı yarışlar izleyenler için çok keyifli geçti. Son olarak da Olympos'un klasik rotası coğrafi rotada tekneler, Çınarcık'a gidip İstanbul'a döndü. Cumartesi ve pazar da şamandıra yarışları yapılarak organizasyonun sonuna geldik." ifadelerini kullandı.
Yarışların ilk defa canlı yayınlandığını vurgulayan Özge Kiraz, "J/70 Match Race ve bugünkü şamandıra yarışını canlı izleme fırsatı oldu. Çok kıymetliydi. Teknik bir iş olduğu için yelken yarışı, dışarıdan izlenerek çok anlaşabilen ve öğrenebilen bir spor değil. Ancak birisi anlattığı zaman çok keyifli hale geliyor. 80 binleri aşan görüntü izlenmelerine ulaşıldı. Etkinliğe değer katan bir durum oldu." diye konuştu.
IRC3 ve IRC4 sınıflarında genel klasman liderliğini elde eden Organik Kimya Electron takımından Dilara Bakan ise "Aşırı mutluyuz. Bizim için çok önemli bir etaptı. Üç gün boyunca teknedeydik ve yarıştık. Ekibimize ve Organik Kimya'ya teşekkür ederim. Bu bizim ilk yarışımız değil, daha önce de katıldık ama bu sene yarış rotamız biraz değişti. Hem genel klasman, hem de IRC3'te çok güzel başarılar elde ettik. Keyifli bir organizasyondu. Organizasyonu yapan Eker ekibine de teşekkür ederim. Cuma ve cumartesi çok sert bir hava vardı. Akşam yarışı yaptık. İyi bir derece elde ettik. Dün de Caddebostan açıklarında şamandıra yarışıyla devam etti. Dün de aynı tempodaydı. Bugün rüzgarımız biraz daha azdı ama bizim için keyifli bir yarış oldu." yorumunu yaptı.
Gökhan Kiraz: "Organizasyondan herkes çok memnun kalmış durumda"
Eker Süt Ürünleri Ticaret ve Satın Alma Direktörü ve Eker 40 yelken takımında yarışan Gökhan Kiraz da "Olympos yarışı bu sene 12. kez yapılıyor. Farklı bir formatta düzenleniyor. Organizasyondan herkes çok memnun kalmış durumda. Hem J/70 hem de son günkü yat yarışının canlı yayınlanması, tüm yelken camiası ve bunu dışarıdan izleyenler için büyük fırsat oldu. Güzel bir organizasyon oldu. Başta Ahmet Eker olmak üzere tüm Eker ailesine teşekkür ediyoruz. Bu organizasyonun Türk yelkenciliğini başka bir yere doğru geliştirdiğini düşünüyoruz. Umarım daha iyileri de olur, daha çok yelkenci ve firma yarışır." şeklinde konuştu.
Müsabakalarda iki takımla yarıştıklarını dile getiren Gökhan Kiraz, "Hem IRC0 hem de IRC2'de ekibimiz var. İkisi de gayet iyiydi. Son etapta birinci olduk. Genel klasmanda da üçüncü ve ikinci olduk. Bizim açımızdan gayet eğlenceli ve başarılı yarışlar oldu. Bu tür organizasyonlarla yelken sporunun daha çok sevdirilmesi gerekiyor. Umarım katılanlar ve izleyenler güzel bir hafta geçirmiştir." değerlendirmesinde bulundu.
Can Giray: "Türkiye'de hiç denenmeyen bir şeyi denedik"
TAYK Genel Müdürü ve TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yarış Koordinatörü Can Giray, "Türkiye'de hiç denenmeyen bir şeyi denedik. Yaklaşık 10 gündür denizdeyiz. İstanbul ve Türkiye için çok yeni bir organizasyon. Hiç bu çapta bir etkinlik yapmamıştık. 7 yaşındaki bir minik sporcumuzdan 70 yaşındaki bir yat yarışçımıza bütün sporcularımızı bu güzel denizlerde misafir ettik, yarıştırdık. Dolayısıyla çok mutluyuz. Rüzgarımız da çok bol olduğu için harika yarışlar oldu." ifadelerini kullandı.
Organizasyona katılımın üst seviyede olduğunu vurgulayan Can Giray, şöyle konuştu:
"Yaklaşık 200 hareketli salma sporcumuz yarıştı. Son 10 yılda büyük başarılar elde eden J/70 sınıfında 15 tekneyle yarıştık. Aynı zamanda iki tekneyle yapılan Match Race'te 8 takımın yarıştığı son derece teknik bir yarış yapıldı. Bugün de 30 yatın katıldığı büyük bir yarış yapıldı. Gece yarışı düzenlendi. Katılım sayıları Türkiye için maksimum seviyede diyebilirim. Genelde biz bir branşta bir araya geliriz. Bu kez çok farklı sınıflarda bir araya gelmeyen sporcularımız bir araya geldi. Bu da bizi çok mutlu ediyor. TAYK olarak bu sene birçok ilki yaptık. 555 mil Türk Deniz Kuvvetleri Kupası, İstanbul'dan başladı ve Göcek'te uluslararası sulardan geçerek yapıldı. TAYK Slam-Eker Regatta ilk kez yapıldı. TAYK, 50 yıllık bir maziye sahip. İlk kez hareketli salma ve bir metre uzaktan kumandalı yaptık. Yelken federasyonumuz bu konuda canla başla çalışıyor. Başkanımız Özlem Hanım ve federasyonun bütün üyeleri olimpiyatlarda daha iyi başarılar elde etmek için çalıştı. Tek ümidimiz var, burada yarışan genç sporcularımız, bundan sonraki olimpiyatlarda Türkiye'ye güzel başarılar kazandırsın."
IRC0, IRC1 ve IRC2 sınıfları genel klasmanında lider olarak "Büyük" kupayı kazanan ENKA Cheese IV takımından Levent Peynirci ise "Eker ailesine teşekkür ediyoruz. Yelken camiasına çok güzel bir hafta yaşattılar. Festival havasında birçok farklı sınıfta yarışlar oldu. Son olarak da yat yarışlarına tanık olduk. Çok güzel rüzgarda, çok iyi 5 yarış yaptık. ENKA takımı olarak genel klasmanda birinci olduk. Çok mutluyuz. Yelken camiamız için canlı yayın çok önemli bir yenilik. Canlı yayınlar, dışarıdaki kişileri dahil etmek ve izleyici sayısını artırmak için Eker ailesinin bir hamlesi oldu. J/70 sınıfında başladı. Bugün de son gün yat yarışlarında iyi bir çalışma yapıldı. Çok teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.