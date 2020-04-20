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Ekonomi

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu kömür özlü kolonya üretecek

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ), merkez laboratuvarında kömür özlü kolonya üreterek kurum ve bağlı kuruluş çalışanlarına ücretsiz dağıtmayı planlıyor.

Büşranur Begçecanlı   | 20.04.2020
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu kömür özlü kolonya üretecek

Ankara

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumundan (TKİ) yapılan açıklamaya göre, söz konusu kolonyada, yüzde 80 saflıkta etanolün yanı sıra deri ve doku onarıcı özelliği bulunan hümik madde, deiyonize su, limon esansı ve gliserin kullanılacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde üretilecek kolonyanın yüksek oranda alkol içerdiği göz önünde bulundurularak, hümik maddelerin katkısıyla antimikrobiyal etki oluşturacağı ve cilde fayda sağlayacağı öngörülüyor.

Öte yandan, nihai ürün içinde düşük miktarda bulunsa da yerli üretim TKİ Hümas'ın (hümik asit) tanıtılması ve değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Söz konusu ürünün, kurum tarafından üretilecek ve ilk etapta 5 çeşitten oluşacak TKİ Elegance Hümik Asitli Kozmetik Ürün yelpazesine dahil edilmesi hedefleniyor.



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