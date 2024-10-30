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Ekonomi

TCMB'nin TL depo alım ihalesine 15 milyar 797 milyon liralık teklif geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 15 milyar 797 milyon lira oldu.

Ali Canberk Özbuğutu  | 30.10.2024 - Güncelleme : 30.10.2024
TCMB'nin TL depo alım ihalesine 15 milyar 797 milyon liralık teklif geldi

İstanbul

TCMB'nin bugün açtığı 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı da yüzde 50 olarak ilan edildi.

İhaleye 15 milyar 797 milyon liralık teklif geldi.

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