Euro
7.15
Dolar
6.60
BIST 100
89,510.88
Altın
1,614.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Tansu Çiller 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 100 bin lira bağışta bulundu

Eski Başbakanlardan Prof. Dr Tansu Çiller'in, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem'' kampanyasına 100 bin lira bağışta bulunduğu öğrenildi.

Semra Orkan   | 02.04.2020
Tansu Çiller 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 100 bin lira bağışta bulundu

İstanbul

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında devletin öncülük ettiği "Biz Bize Yeteriz Türkiyem'' kampanyasına yapılan bağışlara her gün bir yenisi ekleniyor. 

Eski Başbakanlardan Prof. Dr Tansu Çiller de kampanyaya 100 bin lira bağışta bulunarak destek oldu.

Bu arada, Çiller, korona virüsüne karşı yürütülen mücadelenin öncülerinden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun vefatı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Çiller mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dünyamızı etkisi altına alan koronavirüse karşı ülkemizde yürütülen mücadelenin öncülerinden değerli tıp insanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun vefatından büyük üzüntü duydum. Allah’tan kendisine rahmet, sevgili ailesine ve tıp dünyamızın değerli mensupları başta olmak üzere Milletimize başsağlığı diliyorum. Hepimizi üzen bu kayıp dolayısıyla korona virüsüne karşı ‘Türkiye'mizde topyekün yürütülen milli mücadelede, son derece özverili bir dayanışma ruhu ile en ön cephede doktoruyla hemşiresiyle hasta bakıcısıyla idari personeliyle gecesini gündüzüne katarak cansiparane görev yapan sağlık ordumuzun tüm mensuplarına ve fedakar ailelerine en iyi dileklerimi ve şükranlarımı sunuyor, her krizde olduğu gibi birlik ve beraberlik içinde hareket eden milletimize saygı ve sevgilerimle nice sağlıklı yıllar diliyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 503'e yükseldi
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan 'immün plazma' yöntemi için bağış çağrısı
Almanya'da yeni tip koronavirüs kaynaklı can kaybı 1048'e yükseldi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışında yeni tip koronavirüs nedeniyle 124 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Benzer haberler

Tansu Çiller 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 100 bin lira bağışta bulundu

Tansu Çiller 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 100 bin lira bağışta bulundu

Polis çağırarak Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yaptı

TCMB Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira ile katıldı

İSTİB'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira destek

İSTİB'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira destek
İletişim Başkanı Altun 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için CİMER'e gönderilen mesajları paylaştı

İletişim Başkanı Altun 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için CİMER'e gönderilen mesajları paylaştı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Milli Dayanışma Kampanyası dayanışmamızı gösteren bir semboldür

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Milli Dayanışma Kampanyası dayanışmamızı gösteren bir semboldür