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Ekonomi

ABD'ye tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatı

Türkiye 1 milyar 108 milyon dolarla ABD'ye tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatını gerçekleştirdi.

Burhan Sansarlıoğlu  | 10.06.2023 - Güncelleme : 10.06.2023
ABD'ye tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatı

İstanbul

Türkiye'nin, ticarette stratejik ortağı olan ABD'ye dış satımı rekorlara imza atıyor.

25 trilyon dolarlık ekonomiye sahip ABD'nin Türk ürünlerine yoğun talebi sürüyor. Türkiye, dünya markaları için cazibe merkezi olma özelliğini korurken, iki ülke arasında yatırım ve ticaretin artması Türkiye'nin ülkeye dış satımında daha etkili sonuçlar almasını sağladı.

Merkezleri ABD'de olan ve Türkiye'de faaliyet gösteren ABD şirketlerinin Türkiye'deki ticari faaliyetlerini daha kapsamlı hale getirmesiyle ABD'nin Türk ürünlerine talebinde zirveler görüldü.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye, 1 milyar 108 milyon dolarla ABD'ye tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatını gerçekleştirdi.

Türkiye'nin ABD'ye ihracatı mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 artarken, ABD'nin toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 5,1 oldu.

Böylece mayıs ayında ABD Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 2. ülke olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin ABD'ye ihracatı mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre değer bazında 20 milyon 745 bin dolar arttı.

En fazla talep mücevher sektörüne geldi

Sektörel bazda bakıldığında ABD'ye mayıs ayında en fazla ihracatı mücevher sektörü yaptı. Mücevher sektörü, ülkeye bu dönemde 148 milyon 24 bin dolar tutarında dış satım gerçekleştirdi.

Bu sektörü, 112 milyon 827 bin dolarla otomotiv endüstrisi, 83 milyon 100 bin dolarla çimento cam seramik ve toprak ürünleri, 74 milyon 584 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 66 milyon 252 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 65 milyon 580 bin dolarla halı, 55 milyon 459 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 48 milyon 732 bin dolarla hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, 47 milyon 800 bin dolarla çelik, 43 milyon 107 bin dolarla madencilik ürünleri takip etti.

ABD'nin en az talep gösterdiği sektörler ise 89 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri, 429 bin dolarla diğer sanayi ürünleri, 1 milyon 132 bin dolarla yaş meyve ve sebze, 1 milyon 238 bin dolarla gemi yat ve hizmetleri, 2 milyon 77 bin dolarla fındık ve mamulleri oldu.

Mücevher sektörü, ihracat artışında da lider

ABD'ye değer bazında ihracatını en fazla artıran sektörler ise 77 milyon 237 bin dolarla mücevher, 19 milyon 168 bin dolarla halı, 18 milyon 736 bin dolarla zeytin ve zeytinyağı, 12 milyon 567 bin dolarla tütün, 9 milyon 869 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon olarak kayıtlara geçti.

Ülkeye tütün sektörü mayıs ayında 16 milyon 180 bin dolar tutarında ihracat yaptı.

İller bazında bakıldığında, ABD'ye İstanbul'dan 486 milyon 577 bin dolar, İzmir'den 95 milyon 61 bin dolar, Kocaeli'nden 87 milyon 860 bin dolar, Bursa'dan 73 milyon 976 bin dolar, Gaziantep'ten 70 milyon 826 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi.

TİM verilerine göre, mayıs ayında ABD'ye ihracat gerçekleştiren sektörler şöyle:


1 - 31 MAYIS
SEKTÖR2022 (BİN DOLAR)2023 (BİN DOLAR)DEĞİŞİM (YÜZDE)
Mücevher70.787,13148.024,13%109,1
Otomotiv Endüstrisi119.883,67112.827,19-%5,9
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri75.762,8683.100,66%9,7
Hazırgiyim ve Konfeksiyon64.714,8874.584,15%15,3
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri133.364,9566.252,85-%50,3
Halı46.412,1365.580,41%41,3
Demir ve Demir Dışı Metaller75.095,1655.459,06-%26,1
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri50.599,3448.732,90-%3,7
Çelik108.053,5747.800,28-%55,8
Madencilik Ürünleri50.683,3343.107,10-%14,9
Makine ve Aksamları56.111,1242.122,82-%24,9
Tekstil ve Hammaddeleri44.523,5841.207,89-%7,4
Elektrik ve Elektronik33.216,3432.007,94-%3,6
Meyve Sebze Mamulleri23.694,7529.835,04%25,9
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri25.211,8727.678,61%9,8
Zeytin ve Zeytinyağı2.696,2921.433,21%694,9
İklimlendirme Sanayii12.877,9318.362,48%42,6
Tütün3.613,0216.180,97%347,9
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller9.004,6310.023,43%11,3
Kuru Meyve ve Mamulleri8.617,509.689,36%12,4
Deri ve Deri Mamulleri4.833,113.813,78-%21,1
Fındık ve Mamulleri1.674,602.077,02%24,0
Gemi, Yat ve Hizmetleri2.842,421.238,14-%56,4
Yaş Meyve ve Sebze606,971.132,08%86,5
Diğer Sanayi Ürünleri182,90429,87%135,0
Süs Bitkileri ve Mamulleri198,6689,31-%55,0



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