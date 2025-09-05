YÖK'ten yurt dışında eğitim almak isteyen öğrencilere uyarı
YÖK, yurt dışında eğitim almak isteyenlere yönelik, "Öğrencilerimizin, 'denklik' ve 'yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş' şartlarını dikkate alarak değerlendirme yapmaları mağdur olmamaları için son derece önemlidir." uyarısı yaptı.
Ankara
Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamada, yurt dışında yükseköğrenim görmeyi düşünen öğrencilere yanıltıcı reklam, slogan ve duyurular konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuldu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Kayıt dönemlerinde yurt dışındaki üniversitelerden bir kısmının, yükseköğrenimine yurt dışında devam etmek isteyen öğrencileri "YÖK denkliği", "YÖK tanınırlığı", "YÖK desteği" gibi sloganlarla etkilemeye ve yönlendirmeye çalıştıklarının görüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Öğrencilerimizin, 'denklik' ve 'yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş' şartlarını dikkate alarak değerlendirme yapmaları mağdur olmamaları için son derece önemlidir."
Açıklamada, yurt dışında yükseköğrenim görmek isteyen öğrencilerin, YÖK tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarını e-Devlet üzerinden görebileceği ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.