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Eğitim

YÖK Genel Kurulu, KPSS ön inceleme raporunu değerlendirecek

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, KPSS soruşturması kapsamında yapılan ön incelemenin tamamlandığını belirterek "Bugün Genel Kurul'da KPSS ön inceleme raporu değerlendirilecek sonra neticesi hakkında gerekli işlemler tesis edilecek" dedi.

Orhan Onur Gemici   | 30.09.2022
YÖK Genel Kurulu, KPSS ön inceleme raporunu değerlendirecek

Ankara

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Eymir Gölü'ndeki kayıkhanede, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kürek Takımı ile bir araya geldi.

Takım antrenörü Baha Er ile kayığa binip kürek çeken Özvar, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

KPSS soruşturmasıyla ilgili soru üzerine Özvar, KPSS ile ilgili YÖK'e hukuki mevzuattan kaynaklı ön inceleme yetkisinin verildiğini anımsattı.

Sınava ilişkin başlattıkları ön incelemenin tamamlandığını belirten Özvar, "Bugün Genel Kurul'da KPSS ön inceleme raporu değerlendirilecek sonra neticesi hakkında gerekli işlemler tesis edilecek. İncelemeyi yapan hukukçu arkadaşlarımızın ortaya koyduğu görüşler dahilinde Genel Kurul gerekli tedbirleri alacak ve işlemler yürüyecek diye düşünüyorum." bilgisini verdi.

Özvar, ÖSYM'nin devlet ya da özel kurumların sınavlarını en iyi şekilde yapmaya çalıştığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sınavlarla alakalı tartışmalar elbette olabilir. Ama bu tartışmaların, kurumların müesses haline zarar vermemesi lazım. Bu fevkalade önemli. Aynı üniversiteler gibi. Üniversiteleri eleştirmek, değerlendirmek, sıralamak mümkün ama bu tür eleştiri ve değerlendirmelerde üniversitelerin itibarına halel getirecek, onların ulusal ve uluslararası düzeyde kredibilitesine zarar verecek yaklaşımlardan da kaçınmak gerekiyor. İnsanların hataları kusurları olabilir ama kurumları muhafaza etmek hepimize düşen temel bir vazifedir. Buradan kamuoyuna da mesaj vermeyi arzu ederim. Kurumların itibarını hepimiz muhafaza etmek durumundayız. Kurumlar içinde hata yapanlar olursa o hatayla alakalı gerekli işlemler tesis edilir. Ama kurumu yıkmak, yok etmek, dağıtmak bize uygun davranış olmaz."

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