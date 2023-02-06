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Eğitim

YÖK, bazı illerdeki üniversitelerde bahar yarıyılı eğitim-öğretim döneminin ertelendiğini bildirdi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, yurt ve kampüs imkanları ihtiyaç halinde kullanıma sunulmak üzere bazı illerdeki yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim döneminin, daha sonra açıklanacak bir tarihe kadar ertelendiğini bildirdi.

Yeşim Sert Karaaslan   | 06.02.2023
YÖK, bazı illerdeki üniversitelerde bahar yarıyılı eğitim-öğretim döneminin ertelendiğini bildirdi

Ankara

YÖK'ten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ildeki yükseköğretim kurumlarında, bahar yarıyılı eğitim ve öğretim dönemine ara verildiği anımsatıldı.

Açıklamada, "Yurt ve kampüs imkanlarının ihtiyaç halinde kullanıma sunulmak üzere Antalya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Sivas, Tunceli illerimizdeki yükseköğretim kurumlarında da bahar yarıyılı eğitim ve öğretim dönemi daha sonra açıklanacak bir tarihe kadar ertelenmiştir." bilgisine yer verildi.

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