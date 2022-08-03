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Eğitim

YÖK, 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili iddialar konusunda inceleme başlattı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili iddialar üzerine inceleme başlattıklarını bildirdi.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 03.08.2022
YÖK, 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili iddialar konusunda inceleme başlattı

Ankara

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2022 KPSS'de çıkan bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili DDK tarafından gerçekleştirilen denetleme ile eş zamanlı olarak tarafımızca da inceleme başlatılmış olup sonuç en kısa zamanda ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

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