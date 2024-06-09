Dolar
32.36
Euro
34.95
Altın
2,293.99
ETH/USDT
3,706.90
BTC/USDT
69,756.00
BIST 100
10,138.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

YKS'ye yönelik dezenformasyon amaçlı paylaşım ve haberlerle ilgili hukuki süreç başlatıldı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024 YKS) sürecinde yapılan dezenformasyon amaçlı sosyal medya paylaşımları ve bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerle ilgili hukuki süreç başlatıldığını bildirdi.

Selma Kasap, Muhammed Nuri Erdoğan  | 09.06.2024 - Güncelleme : 09.06.2024
YKS'ye yönelik dezenformasyon amaçlı paylaşım ve haberlerle ilgili hukuki süreç başlatıldı

Ankara

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu 2024 YKS başarıyla tamamlanmıştır. Bu büyük organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sınav sürecinde yapılan dezenformasyon amaçlı sosyal medya paylaşımları ve bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerle ilgili hukuki süreç başlatılmıştır."

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı gerçeğe aykırı paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sorularının sızdırıldığına ilişkin gerçeğe aykırı iddialar ve paylaşımlar hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "YKS TYT ve AYT sorularının sızdırıldığına ilişkin bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan gerçeğe aykırı iddialar ve paylaşımlar hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü vurgulayan Tunç, açıklamasında, şunları kaydetti:

"Hedeflerine ulaşmak için yoğun bir çalışma dönemi geçiren adayların ve onlara sonsuz destek veren ailelerinin huzuru ile kurumlarımızın saygınlığını bozmaya yönelik yapılan gerçek dışı sosyal medya paylaşımları asla kabul edilemez. Hayallerindeki mesleğe kavuşmak için sınavda ter döken tüm adaylarımızın başarılı bir sınav geçirmiş olmalarını diliyor, istedikleri üniversitede eğitim hayatlarını sürdürmelerini temenni ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adana'da ormanlık alanda yangın çıktı
DMM, "YKS soruları sınavdan önce paylaşıldı" iddiasını yalanladı
Aydın'da devrilen ambulanstaki hasta hayatını kaybetti
Şişli'de kontrolden çıkan nakliye kamyoneti eve çarptıktan sonra devrildi
Türk Kızılay, kurban vekaleti bedellerini açıkladı

Benzer haberler

YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı

YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı

YKS'ye yönelik dezenformasyon amaçlı paylaşım ve haberlerle ilgili hukuki süreç başlatıldı

Mardin'de sınav giriş belgesini unutan öğrenciyi YKS'ye polis yetiştirdi

Bingöl'de YKS'ye giren adayları sınav merkezlerine polis ekipleri yetiştirdi

Bingöl'de YKS'ye giren adayları sınav merkezlerine polis ekipleri yetiştirdi
Yalova'da kimliğini evde unutan öğrencinin yardımına jandarma yetişti

Yalova'da kimliğini evde unutan öğrencinin yardımına jandarma yetişti
YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri oturumu tamamlandı

YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri oturumu tamamlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet