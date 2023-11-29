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Eğitim

Vakıflar Genel Müdürlüğünün yükseköğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2023-2024 yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarını açıkladı.

İsa Toprak  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
Vakıflar Genel Müdürlüğünün yükseköğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı

Ankara

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim yılında yurt içinde bulunan üniversitelerin örgün lisans ve ön lisans programlarında eğitim gören öğrencilere yönelik burslar kapsamında 5 bin 972 öğrenciye ilk defa burs verilmeye başlanacak.

Hak sahibi öğrencilere bursları ekim ayından başlatılarak, hesap açma ve belge tamamlama işlemlerinin ardından ödenecek.

Burs sonuçlarına "https://burs.vgm.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

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