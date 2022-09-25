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Eğitim

Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden birinin inşaatına Samsun'da başlandı

Samsun'da inşaatına başlanan kütüphanenin, tamamlandığında Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden biri olacağı bildirildi.

Fatih Mehmet Kürkçü   | 25.09.2022
Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden birinin inşaatına Samsun'da başlandı

Samsun

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, eski Türk-İş Eğitim Merkezi'nin bulunduğu 27 bin 570 metrekare alanda inşaat çalışmalarına başlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile inşa edilen kütüphanenin, 2024 yılının aralık ayında hizmete sunulması planlanıyor.

Verimli çalışma alanları ve teknolojik altyapıya sahip kütüphane, 2 bin 365 metrekare ticari alan, kapalı otopark, 1098 oturma kapasitesi ile 525 bin kitap kapasitesine sahip olacak.

Mimarisiyle de dikkat çekecek yeni nesil modern kütüphane, sadece kitap alanı değil, her türden içeriğe sahip ve her yaş grubundan insana açık, yaşayan ve hizmet veren bir mekan olacak.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kütüphanenin, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden sonra kitap kapasitesi ve fiziki yapısı itibariyle Türkiye'nin en büyüklerinden biri olacağını belirtti.

Projenin, kendisini heyecanlandırdığını vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Kütüphane bittiğinde 7'den 70'e herkes buraya gelecek. Samsun'un buluşma noktası olacak. Teknolojik altyapı desteğiyle de çağa uygun bir şekilde tamamlanacak. Büyükşehir Belediyesi olarak mazimizden bize miras bu güçlü birikimle, güçlü yeni nesiller yetiştirmek, gençlerimizin gelişimine katkı sağlamak adına her türlü adımı kararlılıkla atıyoruz. Kütüphane eğitimden kültüre şehrin hayatına müthiş bir mesafe katettirecek."

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