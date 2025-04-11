"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli İzleme ve Değerlendirme Çalıştayı" düzenlendi
Çalıştayda kurulan 17 komisyon, 22 ders ekseninde ders programları, ders kitaplarının içerikleri ve etkinliklerini inceleyecek, öğrencilere yönelik ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını mercek altına alacak.
Ankara
Türk Eğitim-Sen tarafından "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında hazırlanan ders programları ve ders kitaplarının içeriklerinin değerlendirilmesi amacıyla "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli İzleme ve Değerlendirme Çalıştayı" düzenlendi.
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, bir otelde düzenlenen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, gelişmiş ülkelerin ortak noktalarının güçlü ve adil bir eğitim sistemi olduğunu belirterek, eğitime yapılan her yatırımın, ülkelerin insan kaynağını güçlendirerek ekonomik ve sosyal kalkınmayı beraberinde getirdiğini söyledi.
Öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının, ders anlatan kişiler olmalarının yanında geleceği de inşa eden mimarlar olduğunu ifade eden Geylan, öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının haklarının korunması, çalışma ortamlarının iyileştirilmesi, özlük haklarının geliştirilmesinin yalnızca onların refahı için değil, eğitim sisteminin başarısı için de hayati önemde olduğunu bildirdi.
Öğretim programlarının, gelişmiş toplumlarda olduğu gibi katılımcı, şeffaf ve bilimsel esaslara dayalı şekilde yürütülmesi gerektiğini belirten Geylan, sendika olarak, her zaman içeriği ve hedefleri bakımından milli, yöntemi ve araçları bakımından bilimsel ve çağdaş bir eğitim sistemini vurguladıklarını dile getirdi.
"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ni bu açıdan değerlendirmeye gayret gösterdiklerini bildiren Geylan, "Türk milletinin kültürel kodlarına ve tarihine uygun kavram ve ifadelerin yer alması, öğrencilerin ders yükünün azaltılması ve pratiği önceleyen tedbirlerin alınmış olması bakımından olumlu yönlerini dile getirerek hakkını teslim ettiğimiz yeni müfredatın öğretim programlarının hazırlanma ve uygulama süreci, ne yazık ki bütüncül bakışla değerlendirince eğitim camiasında bazı ciddi soru işaretleri doğurmuştur. Sürecin oldukça hızlı ilerlemesi, eğitimin gerçek aktörleri olan öğretmenlerin, akademisyenlerin ve eğitim sendikalarının tam anlamıyla sürece dahil edilmemesi, sahada uygulama zorluklarının doğmasına neden olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.
"Amacımız, körü körüne eleştirmek değil"
Çalıştay sonunda ortaya çıkacak raporu, Milli Eğitim Bakanlığı, TBMM, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu ve diğer ilgili kurumlarla paylaşacaklarını belirten Talip Geylan, amaçlarının, körü körüne eleştirmek değil sorunlara çözüm üretmek olduğunu ifade etti.
Bu çalıştay öncesi illerde yaptıkları çalıştaylardan elde edilen verilere değinen Geylan, "Tarih, matematik, hayat bilgisi, din kültürü gibi pek çok alanda hem kazanım hem uygulama hem de içerik açısından bazı değiştirilmesi, eklenmesi gereken alanlar olduğu görülmektedir. Özellikle ülkemizin kurucu değerleriyle ilgili ilave edilmesi gereken alanların olduğu açıkça görülmektedir." diye konuştu.
"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ile özellikle Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ve gelecekte yabancı dil öğretmenlerinin ölçme değerlendirme yükünün arttığını dile getiren Geylan, bu dersleri yürüten öğretmenlere ilave ölçme değerlendirme ücreti ya da ders hazırlık ödeneği verilmesini istediklerini söyledi.
Geylan, ölçme değerlendirme süreçlerinin, öğretim programlarıyla uyumlu şekilde, öğretmen görüşlerine dayalı biçimde yeniden yapılandırılması gerektiğini ifade etti.
17 komisyonda ders içerikleri tartışılacak
Çalıştay kapsamında 17 komisyon kurulacağını ve 22 ders ekseninde detaylı analizler yapılacağını belirten Geylan, ilgili ders programları, ders kitaplarının içerikleri ve etkinliklerin inceleneceğini, ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının mercek altına alınacağını söyledi.
Geylan, ders kitaplarının içeriklerinin milli değerler ve kültürel birikim çerçevesinde öğrencilere aktarılma biçiminin de ayrıntılı şekilde tartışılacağını kaydetti.
Sınavla öğrenci alan ve "proje okulları" olarak bilinen okullara bu hafta yönetici ve öğretmen atamalarının yapıldığını söyleyen Geylan, bu kurumlara yönetici atamalarının "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği"ne göre yapılmasını istediklerini dile getirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.