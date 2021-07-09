Türkiye Bursları programı kapsamında çeşitli üniversitelerden mezun olan yabancı öğrenciler duygularını anlattı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yakın Çağ Tarihi Bölümü'nde doktorasını tamamlayan Filistinli Baraijia, "YTB bu fırsatı bize vermeseydi, belki doktora yapma fırsatımız olmayacaktı." dedi.
Ankara
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) sağladığı "Türkiye Bursları" ile Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde eğitim alıp bu yıl mezun olan yabancı öğrenciler, burs programına ve mezuniyetlerine dair duygularını dile getirdi.
Türkiye’nin sağladığı yükseköğrenim burs programları, 2012'de "Türkiye Bursları" adıyla markalaştı. Burs programlarına, 2021'de 178 farklı ülkeden 165 binden fazla başvuru alındı.
Halihazırda Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrencilerden yaklaşık 15 bini, Türkiye Bursları öğrencisi iken bu yıl 104 ülkeden 3 bine yakın öğrenci mezun oldu.
Türkiye Bursları ile eğitim alarak bu yıl mezun olan uluslararası öğrenciler, Ankara'da düzenlenen "10. Uluslararası Öğrenci Mezuniyet Töreni ve 2020 Türkiye Mezun Ödülleri" töreninde, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Filistin'den 2015'te Türkiye'ye gelerek Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde Yakın Çağ Tarihi bölümünde doktorasını tamamlayan İssa M A Baraijia, Türkiye'ye gelmesinin kendisi için büyük bir şans olduğunu söyledi.
Türkiye Burslarıyla tanışma hikayesini anlatan Baraijia, "YTB bu fırsatı bize vermeseydi, belki doktora yapma fırsatımız olmayacaktı. Çünkü Filistin'de durum zor. Batı Şeria'da doktora programı yok. Ben nasıl çıkacağımı düşünüyordum ve fırsat arıyordum. İnternet üzerinden burs arıyordum. Tesadüfen Türkiye Burslarını görünce başvurdum. Yaklaşık 3-4 ay sonra bana tebrik mesajı geldi. Bu mesaj gerçekten beni çok mutlu etti. Artık geleceğimi inşa edebilirim dedim." diye konuştu.
Baraijia, mezun olduktan sonra ülkesine dönmeyi düşündüğünü belirterek "Ülkemizin gelişmesini sağlamak istiyoruz. İnşallah geleceğimizi ve ülkemizin geleceğini inşa etmeye çalışacağız. Bu sebeple Türkiye ve YTB'ye teşekkür ediyoruz." dedi.
Türkiye Burslarını herkese tavsiye eden Baraijia, "Türkiye gibi bir ülkeye gelip eğitim almayı herkese tavsiye ediyorum. Türkiye gelişmiş bir ülke. Burada yaşadığın sürece kendini yabancı hissedemezsin. Halk bize çok sıcak davranıyor." ifadelerini kullandı.
Filistinli Baraijia, Ankara'nın yaşanabilir bir şehir olduğunu ve kendisinin Keçiören'de oturduğunu belirterek komşularının çok yardımsever olduklarının altını çizdi.
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde doktorasını tamamlayan Iraklı Omar Mahmod da 2015'ten bu yana ailesiyle Türkiye'de yaşadığını söyledi.
Mahmod, Türkiye'de doktora yapan bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Türkiye Burslarına başvuru yaptığını ve bu sayede Türkiye Burslarıyla tanıştığını dile getirdi.
Doktora eğitiminin ardından Türkiye'de kalmayı düşündüğünü belirten Mahmod, Türkiye Burslarını kendi imkanlarıyla sosyal medya hesaplarından duyurmaya çalıştığını ve 2 bin 250 öğrencinin Türkiye'ye gelmesine yardımcı olduğunu söyledi.
Mahmod, verdikleri destek dolayısıyla YTB'ye teşekkür etti.
"Biz zaten vatanımızda yaşıyoruz. Yabancı değiliz"
Suriye'den 2013'te bir arkadaşını ziyaret için Türkiye'ye gelen ve ülkesinde iç savaş nedeniyle Türkiye'de kalma kararı alan Abdulrahim al Mahmoud ise ilk olarak Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde yüksek lisans yaptığını söyledi.
Mahmoud, 2015'te bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Türkiye Burslarına başvurduğunu ve kabul edildiğini, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde doktorasını tamamladığını dile getirdi.
Doktora yaptığı üniversitede öğretim görevlisi olduğunu da belirten Mahmoud, akademik çalışmalarına burada devam edeceğini ifade etti.
Mahmoud, 2015'ten bugüne YTB'yle yoluna devam ettiğine dikkati çekerek "Biz zaten vatanımızda yaşıyoruz. Yabancı değiliz. Ankara'dan seyahat için birkaç gün için bile çıkarsak dayanamıyoruz." dedi.
Türkiye'de kendisini en rahat hissettiği şehrin Ankara olduğunu aktaran Mahmoud, "Sayın Cumhurbaşkanımıza (Recep Tayyip Erdoğan), YTB'ye ve bütün Türk arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Biz çok memnun kaldık." ifadelerinİ kullandı.
"Bu programın mezunları ülkeler arası ilişkilere katkı sağlayacak"
Selçuk Üniversitesi İşletme bölümünden mezun Endonezyalı Haryono Haryono da 5 yıldır Türkiye'de olduğunu belirtti.
Haryono, YTB'nin Türkiye Bursları programını arkadaşlarından duyduğunu, başvuru yaptığını ve böylece Türkiye'ye geldiğini söyledi.
Geleceğe yönelik planlarından bahseden Haryono, "Daha önce yüksek lisans yapmayı düşünüyordum. Ancak mezun olmadan önce bir işe sahip oldum. Endonezya'da bir start-up'da. O yüzden Endonezya'ya döneceğim. Yüksek lisansa başvurmadan önce iş tecrübem gerekli." dedi.
Daha sonra Türkiye'de yüksek lisans yapmayı düşündüğünü kaydeden Haryono, Türkiye'nin start-up fırsatlarının çok iyi olduğunu dile getirdi.
Haryono, YTB'nin Türkiye Bursları programı hakkında, "Bence bu program ülkeler arası iş birliği açısından iyi. Bu programın mezunları ülkeler arası ilişkilere katkı sağlayacaktır." diye konuştu.
Türkiye'ye teşekkür eden Haryono, YTB Türkiye Burslarını arkadaşlarına tavsiye ettiğini söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.