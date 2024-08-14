Dolar
33.55
Euro
37.07
Altın
2,450.24
ETH/USDT
2,649.00
BTC/USDT
59,484.00
BIST 100
9,855.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi, yeni eğitim yılında ilk öğrencilerini karşılayacak

Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin (TAÜ) yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerini karşılamaya hazır olduğunu açıkladı.

Ruslan Rehimov  | 14.08.2024 - Güncelleme : 14.08.2024
Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi, yeni eğitim yılında ilk öğrencilerini karşılayacak

Bakü

Amrullayev, Facebook hesabından Bakü'de kurulan TAÜ'ye ilişkin paylaşımda bulundu.

TAÜ'nün Azerbaycan Teknik Üniversitesi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Hacettepe Üniversitesinin paydaşlığıyla faaliyet göstereceğini bildiren Amrullayev, "Kardeş Türkiye ile Azerbaycan arasındaki eğitim işbirliğine yeni katkı sağlayacak TAÜ, yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerini karşılamaya tam hazırdır." ifadelerini kullandı.

Amrullayev, TAÜ'de, ODTÜ'nün desteğiyle bilgisayar mühendisliği, İTÜ'nün desteğiyle endüstri mühendisliği, Hacettepe Üniversitesinin desteğiyle gıda mühendisliği eğitimleri verileceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Gençlerimizi yükseköğretim alanında uygulanan bu önemli projeden aktif şekilde yararlanmaya çağırıyorum. Ülkemize ve eğitimimize hayırlı olsun."

19 Şubat 2024'te Ankara'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in huzurunda Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin (TAÜ) Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı imzalanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzurum'da firari hükümlü İHA destekli operasyonla yakalandı
İstanbul'da bazı vapur seferlerine hava muhalefeti engeli
Yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan 3'ü terörist 5 kişi yakalandı
Suriye harekat alanında rahatsızlanan asker şehit oldu
Bursa Deniz Otobüslerinin bugünkü bazı seferleri iptal edildi

Benzer haberler

Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi, yeni eğitim yılında ilk öğrencilerini karşılayacak

Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi, yeni eğitim yılında ilk öğrencilerini karşılayacak

Azerbaycan ve Ermenistan, ulaşım hatlarının barış anlaşması şartlarından çıkarılmasında anlaştı

Bakü'nün tarihi yapılarından Şirvanşahlar Sarayı Osmanlı izlerini taşıyor

Azerbaycan'da mayın patlaması sonucu bir astsubay ile 3 mayın arama uzmanı yaralandı

Azerbaycan'da mayın patlaması sonucu bir astsubay ile 3 mayın arama uzmanı yaralandı
7 aylık hamile Azerbaycanlı okçu, olimpiyattaki mücadelesiyle takdir topladı

7 aylık hamile Azerbaycanlı okçu, olimpiyattaki mücadelesiyle takdir topladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet