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Eğitim

Stajyerlere iş sağlığı ve güvenliği kültürünü 'Ytnk TV' öğretecek

ÇASGEM, Ulusal Staj Programı kapsamında eğitim alan öğrencilerin, "Ytnk TV" üzerinden iş sağlığı ve güvenliği kültürü eğitimi alabilmeleri için iş birliği yaptı.

Orhan Onur Gemici   | 07.07.2022
Stajyerlere iş sağlığı ve güvenliği kültürünü 'Ytnk TV' öğretecek

Ankara

 Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM), Ulusal Staj Programı kapsamında eğitim alan öğrencilerin, "Ytnk TV" üzerinden iş sağlığı ve güvenliği kültürü eğitimi alabilmeleri için iş birliği yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı ÇASGEM, 2017'de başladığı uzaktan eğitim faaliyetlerini artırarak sürdürüyor.

"https://uzem.casgem.gov.tr/" internet adresinden sunduğu içeriklerle iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ulaşımı kolaylaştıran ÇASGEM, ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesine katkıda bulunuyor.

Her yıl en az 30 bin kamu ya da özel iş yeri çalışanının eğitim aldığı platformda özellikle az tehlikeli ve tehlikeli sınıftaki iş yerlerinin eğitim ihtiyaçları karşılanıyor.

Stajyerler, 11 saat iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alabilecek

İş sağlığı ve güvenliği eğitiminin verildiği programa, stajyerlerin de dahil edilmesi için Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve ÇASGEM arasında iş birliğine gidildi.

Bu sayede Ulusal Staj Programı kapsamında eğitim alan öğrencilerin, "https://ytnk.tv/" internet adresinden iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini alabilmeleri sağlandı.

İş sağlığı ve güvenliğinin temel ilkeleri ile kültürünü yakından tanıyacak öğrenciler, çalışma hayatlarına daha bilinçli adım atacak.

Öğrenciler, staja başlamadan önce iş yerlerinde karşılaşabilecekleri tehlikeli durum ve davranışlar hakkında bilgi sahibi olacak.

Ücretsiz sunulan yaklaşık 11 saatlik eğitimi tamamlayan öğrencilere katılım belgesi verilecek.


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