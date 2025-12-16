Rektörlük görevine atanan akademisyenlere mazbataları verildi
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, rektörlük görevine atanan akademisyenlerin yeni görevlerinin hayırlı olmasını diledi.
Ankara
Özvar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle rektörlük görevine atanan akademisyenlere mazbatalarının takdim edildiğini belirtti.
Yükseköğretim Kurulunda gerçekleştirilen toplantıda, üniversitelerin akademik niteliğini ve kurumsal kapasitesini güçlendirecek öncelikler üzerinde durduklarını aktaran Özvar, "Bilimsel ölçütleri ve kaliteyi merkeze alan 'Yükseköğretim 2030 Yol Haritası' esasına dayalı yaklaşımımızı paylaştık. Yeni görevlerinin rektör hocalarımıza, üniversitelerimize ve yükseköğretim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.