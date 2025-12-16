Dolar
Eğitim

Rektörlük görevine atanan akademisyenlere mazbataları verildi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, rektörlük görevine atanan akademisyenlerin yeni görevlerinin hayırlı olmasını diledi.

Şeyma Güven  | 16.12.2025 - Güncelleme : 16.12.2025
Ankara

Ankara

Özvar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle rektörlük görevine atanan akademisyenlere mazbatalarının takdim edildiğini belirtti.

Yükseköğretim Kurulunda gerçekleştirilen toplantıda, üniversitelerin akademik niteliğini ve kurumsal kapasitesini güçlendirecek öncelikler üzerinde durduklarını aktaran Özvar, "Bilimsel ölçütleri ve kaliteyi merkeze alan 'Yükseköğretim 2030 Yol Haritası' esasına dayalı yaklaşımımızı paylaştık. Yeni görevlerinin rektör hocalarımıza, üniversitelerimize ve yükseköğretim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.


