ÖSYM ve MEB, sınav uygulamalarına güncel bakışı uluslararası arenada masaya yatıracak
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile ilk kez düzenledikleri "Uluslararası Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sempozyumu" ile dünya genelindeki sınav uygulamalarına yön vermeyi, bakış sunmayı hedeflediklerini söyledi.
Ankara
Ersoy, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) 50. yılı etkinlikleri çerçevesinde yarın başlayacak ve 3 gün sürecek sempozyuma ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Uluslararası düzeydeki ilk ölçme, seçme ve yerleştirme sempozyumunu düzenlediklerini ve beklentinin çok üzerinde bir başvuruyla karşılaştıklarını belirten Ersoy, sempozyuma çok ihtiyaç bulunduğunu gördüklerini anlattı.
Ersoy, sempozyuma, dünya çapında bilinen, alanında yetkin hocaların katılacağını bildirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Sempozyumla ölçme ve değerlendirme alanına güncel bir bakış sunulmasını hedefliyoruz. Sempozyumla sadece Türkiye'deki değil dünya genelindeki sınav uygulamalarına yön vermeyi, bakış sunmayı hedefliyoruz. Cuma günü başlayıp pazar günü sona erecek sempozyumu, görüyoruz ki, birçok ülkedeki ölçme ve değerlendirme hocaları, uzmanlar yakinen takip ediyor olacak. Sınav uygulamalarının genel olarak masaya yatırılacağı sempozyumda, ölçme ve değerlendirme alanında uluslararası düzeyde yeni yaklaşım ve gelişmeler, yapay zeka tabanlı ölçme ve değerlendirmeyle ilgili uygulamalar ve yenilikler, elektronik tabanlı sınav uygulamalarının daha da yaygınlaştırılması ve daha birçok başlık ele alınacak."
Ersoy, ÖSYM'nin 50. yılı kapsamında gerçekleştirecekleri sempozyumun bir başlangıç olacağını kaydederek, "Bu çalışmayı geleneksel hale getirip devam ettirmeyi planlıyoruz. Ölçme ve değerlendirmeye buradan yön verilsin, uygulamalar burada tartışılsın ve en verimli uygulama bu zeminde hayata geçsin istiyoruz." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.