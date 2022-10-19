Dolar
18.59
Euro
18.17
Altın
1,631.70
ETH/USDT
1,296.10
BTC/USDT
19,137.00
BIST 100
3,871.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu yayımlandı

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar doğru cevap sayısını etkilemeyecek. Sınav sonuçları, 12 Aralık 2022'den itibaren ilan edilecek.

Selma Kasap   | 19.10.2022
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu yayımlandı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 19 Kasım'da yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu yayımlandı.

Buna göre, adaylar sınava, görev yaptıkları ilde bulunan sınav merkezlerinde girecek. Kendilerinin veya birinci derece yakınlarından birinin tedavisi uzun süren hastalığının olması nedeniyle görev yaptıkları il dışında bulunan adaylar, bu durumu sağlık raporuyla belgelendirmeleri ve 21 Ekim'e kadar başvurmaları halinde sınava gireceği il değişikliği talebinde bulunabilecek.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na katılmaya hak kazanan adaylar, 1 Kasım 2022'de http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak.

Adayın sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgilerin yer aldığı fotoğraflı sınav giriş belgesi, 14 Kasım 2022'de http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

Aday, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecek. Doğal afet, yangın, karantina ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşü ile adayın sınav yeri değiştirilebilecek.

Sınav, 19 Kasım 2022'de saat 10.00'da merkezi sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde yapılacak.

Sınavda 5'er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 150 dakika olacak. Sınav giriş belgesi ile kimlik kontrollerinin ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar saat 9.30'da sınava katılacakları binada hazır bulunacak.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacak.

Sınavın değerlendirilmesi

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar doğru cevap sayısını etkilemeyecek. 70 ve üzeri puan alanların başarılı sayılacağı sınavda, her soru eşit puan ağırlığına sahip olacak.

Sınav sonuçları, 12 Aralık 2022'den itibaren ilan edilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meriç Nehri'ne kurulan santralde aralık itibarıyla elektrik üretilmesi hedefleniyor
Çanakkale'de 322 şehit mezarının bulunduğu Projektör Tepe Şehitliği ihya ediliyor
RTÜK'ten Tele1'e 3 gün yayın durdurma cezası
Terör örgütü PKK üyeliğinden tutuklanan İBB çalışanı hakim karşısında
Diyarbakır annelerinden Tokay: Evlatlarımızı alıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz

Benzer haberler

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu yayımlandı

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu yayımlandı

Tarım liseleri dünyadaki iyi model uygulamalarla yeniden şekillendirilecek

"Her çocuğu fark etmek" için eğitim alan öğretmen sayısı 190 bine ulaştı

Bakan Özer, Öğrenci/Öğretmen Destek Sistemi'nin hayata geçtiğini bildirdi

Bakan Özer, Öğrenci/Öğretmen Destek Sistemi'nin hayata geçtiğini bildirdi
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuramayanlara yeni hak tanındı

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuramayanlara yeni hak tanındı
Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavına başvuru sonuçları açıklandı

Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavına başvuru sonuçları açıklandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet