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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "81 İl Siyasi ve Hukuki İşler Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın öncesinde açıklamalarda bulunuyor.
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Eğitim

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı cumartesi yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, 19 Kasım cumartesi günü düzenlenecek.

Selma Kasap   | 17.11.2022
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı cumartesi yapılacak

Ankara

Sınav, 81 ilde 1489 okulda 28 bin 650 salonda saat 10.00'da merkezi sistemle tek oturum şeklinde yapılacak.

Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 150 dakika olacak. Sınav giriş belgesi ile kimlik kontrollerinin ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar saat 9.30'da sınava katılacakları binada hazır bulunacak.

Sınavın değerlendirilmesi 100 puan üzerinden yapılacak. Yanlış cevaplar, doğru cevap sayısını etkilemeyecek. 70 ve üzeri puan alanların başarılı sayılacağı sınavda, her soru eşit puan ağırlığına sahip olacak.

Sınav sonuçları, 12 Aralık 2022'de ilan edilecek.

Eğitim öğretim tazminatı ve her unvan için bir derece alacaklar

Milli Eğitim Bakanlığınca, 3 Şubat 2022 tarihli 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'na dayanılarak hazırlanan "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği"ne göre, öğretmenlik, adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrıldı.

Uzman öğretmenliğe, yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla öğretmenlikte adaylık dahil en az 10 yıl hizmeti bulunan ve uzman öğretmenlik eğitim programını tamamlayan öğretmenler başvuru yaptı.

Başöğretmenliğe ise uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan, başöğretmenlik eğitim programını tamamlayan öğretmenler başvurdu.

Lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenler, uzman öğretmen unvanı için öngörülen, doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutuldu.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için ayrı ayrı olmak üzere yılda bir defa yapılacak. Bu sınavlarda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı verilenlere, sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren unvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatı ödenecek ve her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek.

Diğer kamu kurumlarında görev yapan uzman öğretmen ve başöğretmenler de uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı için öngörülen haklardan yararlanacak.

595 bin 598 öğretmen sınav için başvuru yaptı

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı verilerine göre, öğretmenlik kariyer basamakları eğitimleri için 614 bin 390 öğretmen başvurdu. Bu öğretmenlerin yüzde 99'u yani 606 bin 185'i eğitimlerini tamamladı.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na ise 595 bin 598 başvuru yapıldı. Yüksek lisansı bulunan 94 bin 606 öğretmen uzman, doktorası bulunan 257 öğretmen ise başöğretmenlik sınavından muaf tutulacak.

Eğitim sisteminde bulunan 75 bin 506 bin uzman öğretmen sayısı, sınavdan muaf olan 94 bin 606 yeni uzman öğretmenle birlikte 170 bin 112'e; 89 olan başöğretmen sayısı da sınavdan muaf olan 257 öğretmenle beraber 346'ya çıkacak.

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