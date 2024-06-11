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Eğitim

Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.

Buğrahan Ayhan  | 11.06.2024 - Güncelleme : 11.06.2024
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme atama sonuçları "www.personel.meb.gov.tr" adresinden yayımlandı.

Öğretmenler, 14 Haziran'dan sonra görevli oldukları okullardan ayrılarak yeni yerlerinde görevlerine başlayabilecek.

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