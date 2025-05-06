Dolar
38.62
Euro
43.81
Altın
3,396.99
ETH/USDT
1,763.30
BTC/USDT
94,760.00
BIST 100
9,134.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gaziosmanpaşa’da yol çöktü. Olay yerinden yayındayız. C Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti. -VTR-
logo
Eğitim

Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 12 Mayıs'ta başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvurularına ilişkin takvimi ve uygulama esaslarını duyurdu.

Fatma Nur Candan  | 06.05.2025 - Güncelleme : 06.05.2025
Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 12 Mayıs'ta başlıyor Fotoğraf: İbrahim Yaldız/AA

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirmeleri için yapacakları başvurular 12-16 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Atamalar ise 20 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Bu yıl ilk kez devreye alınacak uygulamada, tercihine yerleşemeyen öğretmenlerden, ilk iki tercihinde yer alan eğitim kurumlarında boş norm kadro oluşması durumunda atanmak üzere sıra kaydı oluşturulacak ve bu kayda göre 18 Haziran ve 11 Ağustos tarihlerinde atamalar gerçekleşecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu kapsamda başvuruda bulunacak öğretmenlerin, halen görev yaptıkları eğitim kurumunda 30 Eylül'den itibaren en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmaları gerekiyor.

Ayrıca, sözleşmeli öğretmen olarak atanıp daha sonra kadroya geçen öğretmenler için, 30 Eylül itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu olarak toplamda en az dört yıllık hizmet süresini tamamlamış olma şartı aranacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Sabiha Gökçen, "Avrupa’da en hızlı büyüyen havalimanı'' oldu
Dışişleri Bakanı Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ile telefonda görüştü
Samsun'da oluşan sis dron ile görüntülendi
Ekrem İmamoğlu'nun diploması İstanbul Üniversitesi veri tabanından silindi
İzmir'de 3 ABD'li askere saldıran 15 sanığın yargılandığı davada mütalaa verildi

Benzer haberler

Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 12 Mayıs'ta başlıyor

Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 12 Mayıs'ta başlıyor

Çalışmaya gittiği okulda 49 yaşında çocukluk hayali okuma yazmayı öğrendi

Amasya'da 39 yıllık meslek hayatının ardından emekli olan öğretmene duygulandıran veda

MEB'in "Maarif Çocuk" dergisi yayımlandı

MEB'in "Maarif Çocuk" dergisi yayımlandı
Öğretmen nefes borusuna ekmek kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı

Öğretmen nefes borusuna ekmek kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
İstanbul'daki depremin ardından eğitim camiası dayanışma için sahaya indi

İstanbul'daki depremin ardından eğitim camiası dayanışma için sahaya indi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet