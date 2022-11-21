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Eğitim

Öğretmenler, yıl sonuna kadar öğretmenevi restoranlarından yüzde 30 indirimli yararlanacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin, bugünden itibaren 31 Aralık 2022'ye kadar öğretmenevlerinin restoran ve kafelerinden yüzde 30 indirimli yararlanacağını belirtti.

Selma Kasap   | 21.11.2022
Öğretmenler, yıl sonuna kadar öğretmenevi restoranlarından yüzde 30 indirimli yararlanacak

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Öğretmenlerimizin, öğretmenevlerinden yüzde 50 indirimli yararlanması uygulamasını daha önce hayata geçirmiştik. Öğretmenlerimiz, bugünden itibaren 31 Aralık 2022 tarihine kadar öğretmenevlerimizin restoran ve kafelerinde de yüzde 30 indirimden yararlanacak." ifadesini kullandı.

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