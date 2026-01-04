Dolar
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya kampında gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürüyor.
logo
Eğitim

Öğrencilerin katılımıyla hazırlanan "Haberimiz Olsun" haber bülteni yarın yayımlanmaya başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin katılımıyla hazırlanan "Haberimiz Olsun" haber bülteninin yarın Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve TRT EBA'da yayımlanmaya başlayacağını bildirdi.

Buğrahan Ayhan  | 04.01.2026 - Güncelleme : 04.01.2026
Öğrencilerin katılımıyla hazırlanan "Haberimiz Olsun" haber bülteni yarın yayımlanmaya başlıyor

Ankara

Bakan Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonu doğrultusunda öğrencilerin aktif katılımıyla hazırlanan "Haberimiz Olsun" haber bülteninin eğitimdeki güncel gelişmeleri, güvenilir ve anlaşılır bir dille kamuoyuyla buluşturacağını belirtti.

"Gündemi ve eğitim dünyasını öğrencilerimizin gözünden izlemek için Haberimiz Olsun'da buluşalım." ifadesini kullanan Tekin, haber bülteninin yarın EBA'da saat 07.00'den, TRT EBA'da ise saat 11.15'ten itibaren yayın hayatına başlayacağını kaydetti.

