MSB, Bölgesel Kariyer Fuarları kapsamında gençlerle buluşacak
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bölgesel Kariyer Fuarları kapsamında gençlerle bir araya gelecek.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından düzenlenen Bölgesel Kariyer Fuarları kapsamında gençlerle Çanakkale, Konya, Antalya ve Manisa'da bir araya gelineceği belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından düzenlenen Bölgesel Kariyer Fuarları kapsamında gençlerimizle Çanakkale, Konya, Antalya ve Manisa’da bir araya geleceğiz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 15, 2025
Tüm gençlerimizi stantlarımıza bekliyoruz.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/du1oI3GPm9
Bu kapsamda, 17-18 Şubat'ta Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 20-21 Şubat'ta Selçuk Üniversitesi, 24-25 Şubat'ta Akdeniz Üniversitesi, 26-27 Şubat'ta Manisa Celal Bayar Üniversitesinde stant açılacak.
Yapılan etkinlikte, Türkiye'nin savunma ve güvenliğinde yer almak isteyen gençlerle bir araya gelerek, personel temini hakkında bilgiler paylaşılacağı belirtildi.
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