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Eğitim

MSB, Bölgesel Kariyer Fuarları kapsamında gençlerle buluşacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bölgesel Kariyer Fuarları kapsamında gençlerle bir araya gelecek.

Yusuf Soykan Bal  | 15.02.2025 - Güncelleme : 15.02.2025
MSB, Bölgesel Kariyer Fuarları kapsamında gençlerle buluşacak

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından düzenlenen Bölgesel Kariyer Fuarları kapsamında gençlerle Çanakkale, Konya, Antalya ve Manisa'da bir araya gelineceği belirtildi.

Bu kapsamda, 17-18 Şubat'ta Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 20-21 Şubat'ta Selçuk Üniversitesi, 24-25 Şubat'ta Akdeniz Üniversitesi, 26-27 Şubat'ta Manisa Celal Bayar Üniversitesinde stant açılacak.

Yapılan etkinlikte, Türkiye'nin savunma ve güvenliğinde yer almak isteyen gençlerle bir araya gelerek, personel temini hakkında bilgiler paylaşılacağı belirtildi.


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