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Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığınca sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında ek atama yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında çeşitli nedenlerle boşalan 581 pozisyona ek atama yapıldı.

Utku Şimşek  | 19.10.2023 - Güncelleme : 19.10.2023
Milli Eğitim Bakanlığınca sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında ek atama yapıldı

Ankara

MEB'den atamaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Milli Eğitim Bakanlığınca, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddesi doğrultusunda 2023 Mart sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında çeşitli nedenlerle boşalan 581 pozisyona ek atama işlemi gerçekleştirildi."

Atama sonuçlarına Bakanlığın "personel.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

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