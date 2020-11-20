Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Şimdiye kadar yapılan sınavların tamamı geçerli sayılacak
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şimdiye kadar sınavların bir kısmının yapıldığını ve bunların tamamının geçerli sayılacağını bildirdi.
Ankara
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şimdiye kadar sınavların bir kısmının yapıldığını ve bunların tamamının geçerli sayılacağını bildirdi.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk "Çalışan annelerin okul öncesi kurumlarına çocuklarını verebilmeleri konusunda olumlu bir haber de yansıyacak diye düşünüyorum. Onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Gün içinde tüm milli eğitim müdürlüklerine, okullara bilgiyi geçmiş oluruz." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.