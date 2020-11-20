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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Şimdiye kadar yapılan sınavların tamamı geçerli sayılacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şimdiye kadar sınavların bir kısmının yapıldığını ve bunların tamamının geçerli sayılacağını bildirdi.

Yıldız Aktaş   | 20.11.2020
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Şimdiye kadar yapılan sınavların tamamı geçerli sayılacak

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şimdiye kadar sınavların bir kısmının yapıldığını ve bunların tamamının geçerli sayılacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk "Çalışan annelerin okul öncesi kurumlarına çocuklarını verebilmeleri konusunda olumlu bir haber de yansıyacak diye düşünüyorum. Onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Gün içinde tüm milli eğitim müdürlüklerine, okullara bilgiyi geçmiş oluruz." dedi.

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