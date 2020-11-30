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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Her gün 2,5 milyon canlı ders yapıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde alınan önlemler kapsamında, her gün 2,5 milyon canlı ders yapıldığını belirtti.

Aylin Dal   | 30.11.2020
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Her gün 2,5 milyon canlı ders yapıyoruz

Ankara

Selçuk, Twitter hesabından, Kovid-19 önlemleri kapsamında yürütülen uzaktan eğitimle ilgili paylaşımda bulundu. 

Bakan Ziya Selçuk, "Her gün 2,5 milyon canlı ders yapıyoruz. Bu, ayda 50 milyonu aşan ders demek. Bu, ekranlar ayda 50 milyondan fazla açılıyor demek. Şimdi, sınıf kapılarının aynı sayılarda açıldığını hayal edin. Okulun hayatımızda ne kadar müthiş bir yeri olduğunu daha iyi görebilirsiniz." ifadelerini kullandı.



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